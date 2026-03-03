ಹೊಳೆನರಸೀಪುರದ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀನರಸಿಂಹ ಸ್ವಾಮಿ ರಥೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ರಥದ ಬಟ್ಟೆಯ ವಿಚಾರ ರಾಜಕೀಯ ಜಟಾಪಟಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶದಿಂದ, ಯಾವುದೇ ಬಟ್ಟೆ ಬಳಸದೆ ರಥವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೂವುಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.
ಹಾಸನ: ರಾಜಕೀಯ ಜಟಾಪಟಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದ ರಥದ ಬಟ್ಟೆ ವಿವಾದದ ನಡುವೆಯೇ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀನರಸಿಂಹ ಸ್ವಾಮಿ ರಥೋತ್ಸವ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನೆರವೇರಿತು. ಬಹು ದಿನಗಳಿಂದ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದ್ದ ರಥದ ಅಲಂಕಾರ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ತೆರೆ ಎಳೆದಿದ್ದು, ಈ ಬಾರಿ ರಥವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಬಟ್ಟೆ ಬಳಸದೆಯೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೂವಿನ ಅಲಂಕಾರದಿಂದ ಸಿಂಗಾರಿಸಿ ರಥೋತ್ಸವವನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು.
ರಾಜಕೀಯ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ರಥದ ಬಟ್ಟೆ
ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನರಸಿಂಹ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ವಾರ್ಷಿಕ ರಥೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈ ಬಾರಿ ರಥದ ಬಟ್ಟೆ ವಿಚಾರ ರಾಜಕೀಯ ಬಣ್ಣ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ಹೊದಿಸಬೇಕೇ ಅಥವಾ ಹಳೆಯ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನೇ ಬಳಸಬೇಕೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಬ್ಬರು ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರ ನಡುವೆ ತೀವ್ರ ವಾಗ್ವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು.
ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ಹೊದಿಸಲು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಸದ ಶ್ರೇಯಸ್ ಪಟೇಲ್ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದರು. ಅವರು ಸುಮಾರು ಎರಡು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ರಥದ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹೊಲೆಸಿಸಿದ್ದರು ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಯಿತು. ಆದರೆ, ಒಬ್ಬರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಹಣ ಪಡೆದು ಬಟ್ಟೆ ಹೊಲೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಆಕ್ಷೇಪದೊಂದಿಗೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ನಾಯಕ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಹೆಚ್.ಡಿ. ರೇವಣ್ಣ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಬಾರದು ಎಂದು ಅವರು ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿದ್ದರು.
ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ
ವಿವಾದ ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿತು. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ರಥದ ಹಳೆಯ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ರೇವಣ್ಣ, “ಶಾಸಕನನ್ನೇ ಕಡೆಗಣಿಸಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ” ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, “ನನ್ನ ಹಕ್ಕಿಗೆ ಚ್ಯುತಿ ಬಂದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ರಥೋತ್ಸವ ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ನಡೆಯಬೇಕು” ಎಂದು ಅವರು ನಂತರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಹೂವಿನ ಅಲಂಕಾರದಲ್ಲೇ ರಥೋತ್ಸವ
ರಾಜಕೀಯ ಜಟಾಪಟಿ ನಡುವೆಯೇ ಯಾವುದೇ ಬಟ್ಟೆ ಬಳಸದೆ, ಇಡೀ ರಥವನ್ನು ಹೂವಿನಿಂದಲೇ ಅಲಂಕರಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆಯೂ ಇಲ್ಲ, ಹಳೆಯ ಬಟ್ಟೆಯೂ ಇಲ್ಲ—ಹೂವಿನ ಸಿಂಗಾರವೇ ಈ ಬಾರಿ ರಥದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ರಥೋತ್ಸವದ ದಿನ ಭಕ್ತರ ಹರ್ಷೋದ್ಗಾರಗಳ ನಡುವೆ ಮಹಾರಥವು ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಿತು.
ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಜರುಗಿದ ಉತ್ಸವ
ವಿವಾದದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಯಾವುದೇ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆ ನಡೆಯದಂತೆ ಬಿಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಸೂಕ್ತ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಥೋತ್ಸವ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ನೆರವೇರಿತು.
ವಿವಾದಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು ಭಕ್ತಿಭಾವದಿಂದ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀನರಸಿಂಹ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಹರಕೆ ತೀರಿಸಿದರು. ರಾಜಕೀಯ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಈ ಘಟನೆ, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಸಂಪನ್ನಗೊಂಡ ರಥೋತ್ಸವದೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿತು.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಶ್ರೇಯಸ್ ಪಟೇಲ್ ಮತ್ತು ಹೆಚ್.ಡಿ. ರೇವಣ್ಣ ನಡುವಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ಕಣವಾಗಿದ್ದ ರಥದ ಬಟ್ಟೆ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯಿಂದ ತೆರೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಭಕ್ತರ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯಿಂದ ಉತ್ಸವ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿತು.