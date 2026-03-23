ಉತ್ತರ ಮಾರ್ಗಿ ಶುಕ್ರನಿಂದ 4 ರಾಶಿ ಜನರಿಗೆ ಸಂತೋಷ, ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತು
Shukra uttarmargi in april 2026 ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹವು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ತನ್ನ ಗ್ರಹಣವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಿದೆ. ಶುಕ್ರನು ಉತ್ತರದ ಕಡೆಗೆ ಚಲಿಸಲಿದ್ದು, ಇದು ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಗಳ ಜನರ ಮೇಲೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಉತ್ತರ ಮಾರ್ಗಿ ಶುಕ್ರ
ಏಪ್ರಿಲ್ 11, 2025 ರ ಶನಿವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11:04 ಕ್ಕೆ ಶುಕ್ರ ತನ್ನ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಇದರರ್ಥ ಶುಕ್ರನು ತನ್ನ ಗ್ರಹಣವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಥವಾ ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ಪರಿಭ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಸಂತೋಷ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಗ್ರಹವಾದ ಶುಕ್ರನ ಈ ಉತ್ತರ ಸ್ಥಾನವು ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜನರ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ. ಈ ಜನರು ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗ, ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಶುಕ್ರನ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನ ಚಲನೆಯು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಂತೋಷದ ಸಮಯಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೃಷ್ಟವು ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಶುಕ್ರನ ದಿಕ್ಕು ಬದಲಾವಣೆಯು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಚಲಿಸುವ ಶುಕ್ರ ಶುಭವಾಗಬಹುದು. ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ದೈಹಿಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿಂದೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ಯೋಜನೆಗಳು ಪುನರಾರಂಭಗೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಾಧ್ಯ. ವ್ಯವಹಾರವು ಲಾಭದ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ. ಪ್ರೇಮ ಜೀವನವು ಆಳವಾಗುತ್ತದೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಶುಕ್ರನ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಯು ಕುಟುಂಬ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಗೆ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮಹತ್ವದ ವ್ಯವಹಾರ ಒಪ್ಪಂದವು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಬಹುದು. ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವೇಗಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರ ನಡುವಿನ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ವಿವಾದಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ. ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಆಕರ್ಷಣೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಣಯ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಮೀನ ರಾಶಿಯ ಸ್ಥಳೀಯರು ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಚಲಿಸುವ ಶುಕ್ರನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಅವರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಮತ್ತು ಗೌರವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಜೀವನದ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು ಸಾಕಾರಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆತ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವು ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.