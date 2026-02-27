ಮಾರ್ಚ್ 2026 ಈ ಜನರಿಗೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ, ದುರದೃಷ್ಟಕರ ಜನ್ಮ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು
Numerology march 2026 ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ಜನ್ಮ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು (ನೀವು ಜನಿಸಿದ ತಿಂಗಳ ದಿನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ) ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು:
ಸಂಖ್ಯೆ
ಸಂಖ್ಯೆ 4 (4, 13, 22, 31 ರಂದು ಜನಿಸಿದವರು): ಮಾರ್ಚ್ ಗಮನಾರ್ಹ ಕೆಲಸದ ಅಡೆತಡೆಗಳು, ಗೊಂದಲ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ತರಬಹುದು. ಹಠಾತ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಚಲನೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವ ತಿಂಗಳು ಇದು.
ಸಂಖ್ಯೆ 6 (6, 15, 24 ರಂದು ಜನಿಸಿದವರು): ಈ ತಿಂಗಳು ವೆಚ್ಚಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳು ಉದ್ವಿಗ್ನವಾಗಬಹುದು.
ಸಂಖ್ಯೆ 7 (7, 16, 25 ರಂದು ಜನಿಸಿದವರು): ಮಾರ್ಚ್ ಒಂದು "ಕಠಿಣ" ತಿಂಗಳು ಎಂದು ಊಹಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದು ನಿರ್ಣಯವಿಲ್ಲದಿರುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಳೆದುಹೋದ ಭಾವನೆಗಳಿಂದ ನಿರೂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.
ದುರದೃಷ್ಟಕರ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಜೋಡಣೆ
ಮೂರು ಶುಕ್ರವಾರ 13 ನೇ ತಾರೀಖುಗಳು: 2026 ಒಂದು ಅಪರೂಪದ ವರ್ಷವಾಗಿದ್ದು, ಮೂರು "ಶುಕ್ರವಾರ 13 ನೇ ತಾರೀಖುಗಳು" ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ (ಫೆಬ್ರವರಿ ಮತ್ತು ನವೆಂಬರ್ ಜೊತೆಗೆ) ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಆವರ್ತನವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದುರದೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಅಸ್ಥಿರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ದುರದೃಷ್ಟಕರ ವಿವಾಹ ದಿನಾಂಕಗಳು: ಮಾರ್ಚ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದಿನಾಂಕಗಳನ್ನು ಮದುವೆಗಳಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಆಚರಣೆಗಳಿಗೆ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಮಾರ್ಚ್ 1, 2, 3, 23, 26 ಮತ್ತು 31 ರಂದು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮಾರ್ಚ್ 2026 ರಲ್ಲಿ "ದುರದೃಷ್ಟಕರ" ಶಕ್ತಿಯು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಘಟನೆ
ಮಾರ್ಚ್ 3, 2026 ರಂದು ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ,ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಿಂಹ, ಮೀನ ಮತ್ತು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಮಾರ್ಚ್ನ ಬಹುಪಾಲು ಸಮಯ ಬುಧ ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಇದು ಅನೇಕರಿಗೆ ಸಂವಹನ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತು ಚಿಂತನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕಗಳು
ಮಾರ್ಚ್ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು 2026 ರ ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ದಿನಾಂಕಗಳನ್ನು "ಕೆಟ್ಟ" ದಿನಾಂಕವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ:
ಮಾರ್ಚ್ 3: ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣದ ದಿನಾಂಕ.
ಮಾರ್ಚ್ 13: ಶುಕ್ರವಾರ 13.
ಮಾರ್ಚ್ 15: ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ "ಮಾರ್ಚ್ನ ಈಡ್ಸ್" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದುರದೃಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ.