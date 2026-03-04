ನಾಳೆ ಮಾರ್ಚ್ 5 ರಾತ್ರಿ 10.41 ರಿಂದ ನವಪಂಚಮ ಯೋಗ, ಗುರು ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಹಠಾತ್ ಸಂಪತ್ತು, ಬಲವಾದ ಯೋಗ
Tomorrow night March 5th navpancham rajyoga ಗುರು ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ನವಪಂಚಮ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ತೆರೆಯಬಹುದು. ವೃತ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಬಂಪರ್ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಸಿಗಬಹುದು.
ಮಾರ್ಚ್
ವೈದಿಕ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಾರ ಮಾರ್ಚ್ 5 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 10.41 ಕ್ಕೆ ಗುರು ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯ 120 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತರದಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದು ನವಪಂಚಮ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ರಾಜಯೋಗವು ಜನರಿಗೆ ಅವರ ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಯಾವ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಿ.
ಕನ್ಯಾ
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ನವಪಂಚಮ ರಾಜ್ಯಯೋಗವು ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಹತ್ತನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗುರು ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯ ಆರನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಜನರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಾಯಕತ್ವದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಕೆಲವು ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ, ನೀವು ಹೊಸ ಕೆಲಸದ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭದ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಲಾಭಗಳಿರಬಹುದು.
ಮಿಥುನ
ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಜನರಿಗೆ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಗುರುವಿನ ನವಪಂಚಮ ರಾಜ್ಯಯೋಗವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವನ್ನು ತರಬಹುದು. ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಜನರ ಸಂಚಾರ ಜಾತಕದ ವಿವಾಹ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗುರು ಮತ್ತು ಗುರು ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯ ಒಂಬತ್ತನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಜನರು ಅದೃಷ್ಟದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಭಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಸಂತೋಷ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಬಹುದು. ಬಡ್ತಿ ಅಥವಾ ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಬಹುದು. ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವ ಜನರು ಸಹ ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ತಂತ್ರವು ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವಲ್ಲಿ ಲಾಭಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ಮಕರ
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗುರು ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ಈ ಶುಭ ಸಂಯೋಗವು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಎರಡನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಆರನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗುರು ಇದ್ದಾನೆ. ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನೀವು ಎರವಲು ಪಡೆದ ಹಣ ಅಥವಾ ಸಾಲವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವು ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯತ್ತ ಒಲವು ತೋರಬಹುದು. ಗೌರವದಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತ ಹೆಚ್ಚಳದೊಂದಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿನ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಬಹುದು.