ರಾಹುವಿಗೆ ಈ 5 ರಾಶಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಳೆಯ ದ್ವೇಷ, ತುಂಬಾ ಶ್ರೀಮಂತರು ಸಹ ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಬಡವರಾಗುತ್ತಾರೆ
Rahu 5 shatru rashi ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಹುವನ್ನು ನೆರಳು ಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಭ್ರಮೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಹುವಿನ ಸ್ವಭಾವವು ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ, ಗೊಂದಲ ಮತ್ತು ಹಠಾತ್ ಘಟನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ರಾಹುವಿಗೆ ಐದು ಶತ್ರು ರಾಶಿಗಳಿವೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯನ್ನು ಅಗ್ನಿ ಗ್ರಹವಾದ ಮಂಗಳ ಆಳುತ್ತದೆ. ರಾಹು ಮತ್ತು ಮಂಗಳನ ಸಂಯೋಗವು 'ಅಂಗಾರಕ ಯೋಗ'ದಂತೆಯೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಮೇಷ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ರಾಹು ತೀವ್ರ ಕೋಪ ಮತ್ತು ಆತುರವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಯೋಚಿಸದೆ ದುಡುಕಿನ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟದ ಭಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುವಾಗ ಅಪಘಾತಗಳು ಅಥವಾ ಗಾಯಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯು ಚಂದ್ರನಿಂದ ಆಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ರಾಹು ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ನಡುವಿನ ವೈರತ್ವವು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ, ಇದನ್ನು ಗ್ರಹ ದೋಷ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ, ರಾಹು ನೇರವಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಯು ನಿರಂತರ ಭಯ, ಆತಂಕ ಮತ್ತು ಖಿನ್ನತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ತಾಯಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೀಣಿಸುವುದು ಮತ್ತು ದೇಶೀಯ ಶಾಂತಿಯ ಕೊರತೆಯು ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿವೆ. ಭಾವನೆಗಳಿಂದ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗಿ ತಪ್ಪು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ದುಬಾರಿಯಾಗಬಹುದು.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯ ಮೇಲೆ ಸೂರ್ಯ ಆಳುತ್ತಾನೆ. ರಾಹು ಸೂರ್ಯನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದಾಗ, ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಕುಗ್ಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರು ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ತಮ್ಮ ತಂದೆಯೊಂದಿಗಿನ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅವರ ಇಮೇಜ್ ಅನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆಯಬಹುದು. ಈ ರಾಹು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ದುರಹಂಕಾರಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಅವರ ಕೆಲಸವನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡಬಹುದು.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ರಾಹು ದುರ್ಬಲ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಂಗಳನ ಎರಡನೇ ರಾಶಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ನಿಗೂಢತೆ ಮತ್ತು ಆಳಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ, ರಾಹು ಸ್ಥಳೀಯರನ್ನು ಪಿತೂರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಸುತ್ತಾನೆ. ಗುಪ್ತ ಶತ್ರುಗಳು ಸಕ್ರಿಯರಾಗುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಪರಿಹರಿಸಲು ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು. ಅನೈತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳತ್ತ ಒಲವು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು, ಇದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಧನು ರಾಶಿ
ಧನು ರಾಶಿಯನ್ನು ಗುರು ಆಳುತ್ತಾನೆ. ರಾಹು ಮತ್ತು ಗುರುಗಳ ಸಂಯೋಗವು ಚಾಂಡಾಲ ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ರಾಹು ಜನರನ್ನು ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನದಿಂದ ದೂರವಿಡುತ್ತಾನೆ. ಅದೃಷ್ಟವು ಅವರ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಡವಾಗಿ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹಿರಿಯರನ್ನು ಅಥವಾ ಗುರುಗಳನ್ನು ಅಗೌರವಿಸುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು, ಇದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಕೊರತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.