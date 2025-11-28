2026 ರ ಅತ್ಯಂತ ದುರದೃಷ್ಟಕರ ರಾಶಿ, ಈ 3 ರಾಶಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸವಾಲಿನ ವರ್ಷ
ಪ್ರತಿ ಹೊಸ ವರ್ಷವು ಅವಕಾಶಗಳು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಹಜವಾಗಿ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. 2026 ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಹೊರತಾಗಿಲ್ಲ ಕೆಲವು ರಾಶಿಗೆ ಕಠಿಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಹೊಸ ವರ್ಷ
ಪ್ರತಿ ಹೊಸ ವರ್ಷವು ಅವಕಾಶಗಳು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಹಜವಾಗಿ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. 2026 ಇದಕ್ಕೆ ಹೊರತಾಗಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಕೆಲವು ರಾಶಿಗೆ ವರ್ಷವು ಕಠಿಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 2026 ರಲ್ಲಿ ದುರದೃಷ್ಟವನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಮೂರು ರಾಶಿಗಳಿವೆ. ಅವರು ವೇಗವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ. ಯಾರು ಕಠಿಣ ಸಮಯವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ 2026 ಆಳವಾದ ಆತ್ಮವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ವರ್ಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತು ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ ಅಥವಾ ಹಿನ್ನಡೆಗಳು ಕಿರಿಕಿರಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರು ಶಾಂತವಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಭಾವನೆಗಳು ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಲು ಬಿಡಬಾರದು. ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಗಳಲ್ಲಿ ದೃಢವಾಗಿರಿ, ವರ್ಷದ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.
ಧನು ರಾಶಿ
ಧನು ರಾಶಿಯವರ ಅಂಶ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ. 2026 ಅವರಿಗೆ ಶಿಸ್ತಿನ ಮಹತ್ವವನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಂವಹನ, ಪ್ರಯಾಣ ಅಥವಾ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿನ ವಿಳಂಬಗಳು, ಹಾಗೆಯೇ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಏರಿಳಿತಗಳು ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯನ್ನು ತರಬಹುದು. ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಜನರು ಅರ್ಹರು ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೋಡಲು ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಯತೆಯು ರಹಸ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರು ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಪುನರ್ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 2026 ರ ವರ್ಷವು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾದ ಘರ್ಷಣೆಗಳು ಅಥವಾ ಬಿರುಕುಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ಈ ವರ್ಷವು ನಿಮಗೆ ಗಡಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸಲು, ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ "ಇಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಲು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವಲಂಬಿತರಾಗಲು ಕಲಿಸುತ್ತದೆ.