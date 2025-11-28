- Home
- Neem Karoli Baba ಹೇಳಿದ ಈ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ Kohli-Anushkaರಂತೆ ನೀವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವಿರಿ
Neem Karoli Baba ಅವರನ್ನು ಭಕ್ತರು ಹನುಮಂತನ ಅವತಾರವೆಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ, ಅವರು ರಾಮನ ಪ್ರೀತಿಯ ಭಕ್ತ. ಅವರ ದೇವಾಲಯವು ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಕುಮಾವೂನ್ ಬೆಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿದೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಭಕ್ತರು ಅವರ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯಲು ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ- ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಕೂಡ ನೀಮ್ ಕರೋಲಿ ಬಾಬಾ ಭಕ್ತರು.
20 ನೇ ಶತಮಾನದ ಮಹಾನ್ ಸಂತ
ನೀಮ್ ಕರೋಲಿ ಬಾಬಾ 20 ನೇ ಶತಮಾನದ ಮಹಾನ್ ಸಂತರಾಗಿದ್ದು, ಅವರು ಪ್ರೀತಿ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮತ್ತು ಸರಳತೆಯಿಂದ ಜೀವನವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಡೆಸಬೇಕೆಂದು ಕಲಿಸಿದರು.
ನೀಮ್ ಕರೋಲಿ ಬಾಬಾ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳು
ಆಂತರಿಕ ಶಾಂತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯ.
"ಆಂತರಿಕ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸತ್ಯತೆ ಬಾಹ್ಯ ಯಶಸ್ಸಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯ." ಇದರರ್ಥ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಮೊದಲು ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಶಾಂತಿಯುತ ಮನಸ್ಸು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ನೀಮ್ ಕರೋಲಿ ಬಾಬಾ.
ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮರೆಯಬೇಕು
ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ತೊಂದರೆ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ನಂಬಿದ್ದರು. ಹಿಂದಿನ ತಪ್ಪುಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಯೋಚಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವೇ ಹಿಂಸಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು, ನಾವು ಅವುಗಳಿಂದ ಪಾಠ ಕಲಿತು ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕು.
ಭಕ್ತಿಯು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ
ದೇವರನ್ನು ನಿಜವಾದ ಹೃದಯದಿಂದ ಸ್ಮರಿಸುವುದರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಬಹುದು ಎಂದು ನೀಮ್ ಕರೋಲಿ ಬಾಬಾ ನಂಬಿದ್ದರು. ಇದರರ್ಥ ಭಕ್ತಿಯು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಸತ್ಯ ಯಾವತ್ತೂ ಸೋಲೋದಿಲ್ಲ
ಸತ್ಯ ಯಾವತ್ತೂ ಸೋಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬಾಬಾ ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವುದರಿಂದ ಯಾರಿಗೂ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಯಾವಾಗಲೂ ಸತ್ಯದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು.
ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ, ಎಲ್ಲವೂ ಮಾಯೆ.
ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ, ಎಲ್ಲವೂ ಮಾಯೆ. ಬಾಬಾರ ಈ ಮಂತ್ರ ಇಂದಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಒಂದು ವರದಾನ. ಏನು ಆಗಬೇಕೋ ಅದು ಆಗುತ್ತದೆ; ಯಾರೂ ಅದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ.
ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮತ್ತು ಸೇವೆ ಮಾಡಿ
ನೀಮ್ ಕರೋಲಿ ಬಾಬಾ ಅವರ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಂದೇಶ "ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮತ್ತು ಸೇವೆ ಮಾಡಿ." ಸೇವೆಯು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹಗುರಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅತಿಯಾದ ಆಲೋಚನೆಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಪ್ರೀತಿಸಿ.