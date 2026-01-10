ಇಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12.26ಕ್ಕೆ ಶುಭ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ, ಈ 3 ರಾಶಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಪ್ರಯೋಜನ, ಅದೃಷ್ಟ
Shukra nakshatra parivartan 10 january Saturday good luck for zodiac sign ಶುಕ್ರನು ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಉತ್ತರಾಷಾಢ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜದಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು.
ಶುಕ್ರ
ಶುಕ್ರನು ಧನು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಇಂದು ಜನವರಿ 10ಕ್ಕೆ ತನ್ನ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾನೆ. ಸೂರ್ಯನ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜ ಉತ್ತರಾಷಾಢಕ್ಕೆ ಚಲಿಸುತ್ತಾನೆ. ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಇಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12.26 ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಾಷಾಢ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ಜನವರಿ 21 ರವರೆಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನು ಧನು ರಾಶಿಯಿಂದ ಜನವರಿ 13 ಕ್ಕೆ ಮಕರ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ಬುಧ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನೊಂದಿಗೆ ಮೈತ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಮೇಷ
ಈ ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರವು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನು ಈ ರಾಶಿಯ ಒಂಬತ್ತನೇ ಮತ್ತು ಹತ್ತನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಈ ಜನರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ನಿಡುತ್ತಾನೆ. ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಬಹುದು. ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನದ ಜೊತೆ ನೀವು ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ನೀವು ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವಿರುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಜೀವನ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ರಾಶಿಯ ಐದನೇ ಮತ್ತು ಆರನೇ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇವರ ಸಂತೋಷ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಲಾಭಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವು ಫಲ ನೀಡುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ದೊರೆಯಬಹುದು. ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿ
ಈ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರವು ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಹ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿರಬಹುದು. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯ ಕಡೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಲವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬಹುದು. ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅನೇಕ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ನೀವು ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಲು ಸಹ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ಮದುವೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳು ಬರಬಹುದು. ಪ್ರೇಮ ಜೀವನ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತೀರಿ.