84 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಸಂಪತ್ತು ನೀಡುವ ದೊಡ್ಡ ರಾಜಯೋಗ, ಈ ರಾಶಿಗೆ ಹಠಾತ್ ಸಂಪತ್ತು ಹಣ
Shukra gochar rajayoga may these zodiac get money luck ಶುಕ್ರನು ಶನಿಯ ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ, ವೃಷಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅರುಣನೊಂದಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರು ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಶುಕ್ರ
ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನು ಒಂಬತ್ತು ಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ. ರಾಕ್ಷಸರ ಗುರುವಾಗಿರುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಶುಕ್ರನನ್ನು ಸಂಪತ್ತು, ವೈಭವ, ಮದುವೆ, ಸುಖ, ಪ್ರೇಮ ಆಕರ್ಷಣೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಕಾರಣಿಕ ಗ್ರಹವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಶುಕ್ರನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆಯಾದರೂ, ಅದು ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಮಂಗಳವಾರ, ಜನವರಿ 13, 2026 ರಂದು, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 4.02 ಕ್ಕೆ ಶುಕ್ರನು ಧನು ರಾಶಿಯನ್ನು ತೊರೆದು ಮಕರ ಸಂಕ್ರಮಣಕ್ಕೆ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 6 ರವರೆಗೆ ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಶುಕ್ರನು ಸೂರ್ಯ, ಮಂಗಳ, ಬುಧರೊಂದಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಶುಕ್ರಾದಿತ್ಯ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಶುಕ್ರನು ಶನಿಯ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ವೃಷಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅರುಣನೊಂದಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ನವಪಂಚಮ ರಾಜ್ಯಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ್ದಾನೆ.
ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ
ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳು ಪಂಚಮ (ಐದನೇ) ಮತ್ತು ನವಮ (ಒಂಬತ್ತನೇ) ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದಾಗ ನವಪಂಚಮ ರಾಜಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಜಯೋಗ ರಚನೆಯು ಅನೇಕ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಜಯೋಗ ರಚನೆಯು ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು, ವೃತ್ತಿ ಪ್ರಗತಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ, ಅದೃಷ್ಟ, ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಇತರ ಅನೇಕ ಸಂತೋಷಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ
ನವಪಂಚಮ ರಾಜಯೋಗವು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಲವು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಶಿ ವಿವಾಹ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅರುಣ ಮತ್ತು ಒಂಬತ್ತನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ನೀವು ಅದೃಷ್ಟದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಂದ ನೀವು ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣದ ಯೋಗವೂ ಇದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಯೋಗವಿದೆ. ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬಡ್ತಿಗಳವರೆಗೆ, ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮೆಚ್ಚುತ್ತಾರೆ. ವ್ಯವಹಾರದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನವಪಂಚಮ ರಾಜಯೋಗವು ಸಹ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ
ಶುಕ್ರ-ಅರುಣನ ನವಪಂಚಮ ರಾಜಯೋಗವು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಜನರು ಅದೃಷ್ಟದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಶುಕ್ರ ಈ ರಾಶಿಯ ಏಳನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಅರುಣ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಜನರು ಭೌತಿಕ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವು ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಆದಾಯವು ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಬರುತ್ತದೆ.
ಮಕರ
ನವಪಂಚಮ ರಾಜಯೋಗವು ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರಬಹುದು. ಶುಕ್ರನು ಈ ರಾಶಿಯವರ ವಿವಾಹ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಅರುಣನು ಐದನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಈ ರಾಶಿಯವರ ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ನಿಂತುಹೋದ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಧಾನ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಬಹುದು. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯತ್ತ ಒಲವು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಸಮಯ ವ್ಯವಹಾರದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಬಡ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.