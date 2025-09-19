100 ವರ್ಷದ ನಂತರ 2 ದೊಡ್ಡ ರಾಜಯೋಗ, ರಾಶಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವೋ ಅದೃಷ್ಟ
shukra gochar malavya yog ruchak yog lucky zodiac sign ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ರುಚಕ್ ಮಹಾಪುರುಷ ರಾಜಯೋಗ ಮತ್ತು ಮಾಲವ್ಯ ರಾಜಯೋಗ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.
ರಾಜಯೋಗ
ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಳವ್ಯ ಮತ್ತು ರುಚಕ ಶುಭ ಯೋಗಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಶುಕ್ರನು ತನ್ನದೇ ಆದ ರಾಶಿ ತುಲಾ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ ಮಾಳವ್ಯ ರಾಜಯೋಗ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಮಂಗಳನು ತನ್ನದೇ ಆದ ರಾಶಿ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯನ್ನು ಸಾಗಿಸಿದಾಗ ರುಚಕ ರಾಜಯೋಗ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಬಹುದು.
ತುಲಾ
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ರುಚಕ ಮತ್ತು ಮಾಲವ್ಯ ರಾಜಯೋಗವು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಮಾಲವ್ಯ ರಾಜಯೋಗವು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಾಹದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ರುಚಕ ರಾಜಯೋಗವು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತಿನ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ವಿವಾಹಿತರು ಸಂತೋಷದ ಜೀವನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವಿವಾಹಿತರು ವಿವಾಹವಾಗಬಹುದು.
ಕುಂಭ
ಈ ಎರಡೂ ರಾಜಯೋಗಗಳು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಮಾಳವ್ಯ ರಾಜಯೋಗಗಳು ಅದೃಷ್ಟ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ರುಚಕ ರಾಜಯೋಗಗಳು ಕರ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟವು ಬೆಳಗಬಹುದು. ನೀವು ದೇಶ ಅಥವಾ ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ನೀವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಥವಾ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಗುರುತಾಗುತ್ತದೆ. ಗಳಿಕೆಯ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ದುಡಿಯುವ ಜನರು ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಉತ್ತಮ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಮಕರ
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ರುಚಕ ರಾಜಯೋಗ ಮತ್ತು ಮಾಲವ್ಯ ರಾಜಯೋಗದ ರಚನೆಯಿಂದಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಮದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾಲವ್ಯ ರಾಜಯೋಗ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆದಾಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ರುಚಕ ರಾಜಯೋಗ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡುಬರಬಹುದು. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಅಗಾಧ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡುಬರಬಹುದು. ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ದೊರೆಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ವಾಹನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಯೋಜಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಮದುವೆಯಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ದೂರವಾಗಬಹುದು. ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ.