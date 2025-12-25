ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು (ಈಸಾ ನಬಿ) ಮಹಾನ್ ಪ್ರವಾದಿ ಎಂದು ಗೌರವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಯೇಸುವನ್ನು 'ದೇವರ ಮಗ' ಎಂದು ಆರಾಧಿಸುವುದು ಇಸ್ಲಾಂನ ಏಕದೇವೋಪಾಸನೆ (ತೌಹೀದ್) ತತ್ವಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧ. ಮುಸ್ಲಿಮರು ಯೇಸುವನ್ನು ಗೌರವಿಸಿದರೂ ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್ ಆಚರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಡಿಸೆಂಬರ್ 25 ರಂದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ಜನ್ಮದಿನವಾಗಿ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದಲ್ಲೂ ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು (ಈಸಾ ನಬಿ) ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರವಾಗಿ ಕಾಣಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ವಿಷಯ ಅನೇಕರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ತರಬಹುದು. ಆದರೆ ಯೇಸುವಿನ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಗೌರವವಿದ್ದರೂ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಆಳವಾದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರಣಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.

ಇಸ್ಲಾಂನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರವಾದಿ ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತ!

ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು 'ಈಸಾ ಅಲೈಹಿಸ್ಸಲಾಮ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರನ್ನು ದೇವರು (ಅಲ್ಲಾಹನು) ಮಾನವಕುಲಕ್ಕೆ ಸನ್ಮಾರ್ಗ ತೋರಲು ಕಳುಹಿಸಿದ ಮಹಾನ್ ಪ್ರವಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೆಂದು ಮುಸ್ಲಿಮರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಕುರಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಅವರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಯೇಸುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಯೇಸುವಿನ ಪವಾಡಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ನೈತಿಕ ಬೋಧನೆಗಳನ್ನು ಮುಸ್ಲಿಮರು ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವದಿಂದ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ.

ತಂದೆಯಿಲ್ಲದ ಜನನ ಮತ್ತು ಕುರಾನ್‌ನ ಉಲ್ಲೇಖ

ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತರು ತಾಯಿ ಮರಿಯಮ್ (ಮೇರಿ) ಅವರಿಗೆ ತಂದೆಯಿಲ್ಲದೆ ಪವಾಡದ ಮೂಲಕ ಜನಿಸಿದರು ಎಂಬುದನ್ನು ಮುಸ್ಲಿಮರು ದೃಢವಾಗಿ ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಕುರಾನ್ ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರವಾಗಿ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಯೇಸುವಿನ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಮೊದಲ ಮಾನವ ಆದಮನ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಹೋಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೈವದ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ತಂದೆಯಿಲ್ಲದೆ ಜನಿಸಿದ ಯೇಸುವಿನ ಜನನದ ಪವಾಡವನ್ನು ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮವು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮದಷ್ಟೇ ಮಹತ್ವದೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಆಚರಣೆ ಮಾಡದಿರಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳೇನು?

ಮುಸ್ಲಿಮರು ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್ ಆಚರಿಸದಿರಲು ಮೂಲ ಕಾರಣ 'ತೌಹೀದ್' ಅಥವಾ ಏಕದೇವೋಪಾಸನೆಯ ತತ್ವ. ಇಸ್ಲಾಂ ಪ್ರಕಾರ ದೇವರು ಒಬ್ಬನೇ, ಆತನಿಗೆ ಯಾರೂ ಪಾಲುದಾರರಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಆತನಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ. ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಯೇಸುವನ್ನು 'ದೇವರ ಮಗ' ಎಂದು ಆರಾಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇಸ್ಲಾಂ ಪ್ರಕಾರ ಯೇಸು ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಾನವ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾದಿಯೇ ಹೊರತು ದೇವರಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ದೇವರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಪೂಜಿಸುವುದು ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಬೋಧನೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವರು ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಆಚರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಶಿಲುಬೆ ಮತ್ತು ಮರಣದ ಬಗೆಗಿನ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ

ಯೇಸುವಿನ ಜೀವನದ ಅಂತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಎರಡೂ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿವೆ. ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರು ಯೇಸುವನ್ನು ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ನಂಬಿದರೆ, ಇಸ್ಲಾಂ ಪ್ರಕಾರ ಯೇಸುವನ್ನು ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ದೇವರು ಅವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ದರು ಮತ್ತು ಲೋಕದ ಅಂತ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಭೂಮಿಗೆ ಮರಳಿ ಬರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಮುಸ್ಲಿಮರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.

ಗೌರವವಿದೆ, ಆದರೆ ಆರಾಧನೆಯಿಲ್ಲ

ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಮುಸ್ಲಿಮರು ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ, ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಬೋಧನೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್ ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆಯು ಯೇಸುವಿನ ದೈವತ್ವಕ್ಕೆ (Divinity) ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವುದರಿಂದ, ತಮ್ಮ ಮೂಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಬದ್ಧರಾಗಿ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಈ ಹಬ್ಬದಿಂದ ದೂರವಿರುತ್ತಾರೆ.