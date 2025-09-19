ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಈ 4 ರಾಶಿಗೆ ಕುಬೇರನ ನಿಧಿ, ಧನ-ಸಂಪತ್ತಿನ ಮಹಾಮಳೆ
Kubera's treasure, a great shower of wealth and prosperity for these 4 zodiac signs in October ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳು ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜನರಿಗೆ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
- FB
- TW
- Linkdin
ವೃಶ್ಚಿಕ
ವೃಶ್ಚಿಕ: ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಜನರಿಗೆ ಈ ತಿಂಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ತುಲಾ
ತುಲಾ: ಬುಧನ ಕೃಪೆಯಿಂದಾಗಿ, ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಅನೇಕ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಅನೇಕ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಅನೇಕ ಆಸೆಗಳು ಈಡೇರುತ್ತವೆ. ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ಹಣವನ್ನು ಸಹ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗಿನ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ
ಸಿಂಹ: ಈ ತಿಂಗಳು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಜನರಿಗೆ ಹಳೆಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಲಾಭ, ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿಸಲು ಅವಕಾಶಗಳು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗಬಹುದು. ಅವರು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಹ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು.
ಮೇಷ
ಮೇಷ: ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳು ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ತಿಂಗಳು. ಬುಧನ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಯು ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಅವರು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ, ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಮತ್ತು ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡ ಹಣದ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿ ಸಿಗುತ್ತಾರೆ.