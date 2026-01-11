Alert: ಜನವರಿ 13 ರಂದು ಶುಕ್ರ ಸಂಚಾರ, ಮೂರು ರಾಶಿ ಜನರು 25 ದಿನ ಎಚ್ಚರ
Shukra gochar january 2026 venus transit aries virgo sagittarius alert ಜನವರಿ 13 ರಂದು ಶುಕ್ರನು ಧನು ರಾಶಿಯಿಂದ ಮಕರ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ಸಂಚಾರವುಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಶಿಯವರು ಅತ್ಯಂತ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು.
ಶುಕ್ರ
ಜನವರಿ 13 ರಂದು ಶುಕ್ರನು ಧನು ರಾಶಿಯಿಂದ ಮಕರ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಸಂಪತ್ತು, ಐಷಾರಾಮಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳ ಗ್ರಹವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಶುಕ್ರನ ಈ ಸಂಚಾರವು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಜನವರಿ ಮಧ್ಯದಿಂದ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮೊದಲ ವಾರದವರೆಗಿನ ಸುಮಾರು 25 ದಿನಗಳು ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ವೆಚ್ಚಗಳು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು, ವ್ಯಾಪಾರ ಅಥವಾ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ.
ಮೇಷ
ಖರ್ಚು ಆಘಾತ, ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ. ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇದು ಆರಾಮದಾಯಕ ಸಮಯವಲ್ಲ. ಹಠಾತ್ ಖರ್ಚುಗಳು ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಮುರಿಯಬಹುದು. ತಪ್ಪು ಹೂಡಿಕೆ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು ಅಥವಾ ನಷ್ಟಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಅಡಚಣೆಗಳು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಿರುವುದು ಮತ್ತು ದುಡುಕಿನ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದಿರುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಕನ್ಯಾ
ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಖರ್ಚಿನ ನಡುವೆ ಸಮತೋಲನ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ನೀವು ಬೆವರು ಹರಿಸುವಿರಿ. ಹಣಕಾಸಿನ ಏರಿಳಿತಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಚಿಂತೆಗೀಡು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಖರ್ಚನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ ಅಥವಾ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಕಿರಿಕಿರಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ತಪ್ಪುಗ್ರಹಿಕೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಂತರ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅನುಭವಿ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಧನು
ಖಿನ್ನತೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು. ಧನು ರಾಶಿಯವರು ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಒತ್ತಡವು ಅವರ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯದಿರುವುದು ನಿರಾಶಾದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಆಯಾಸವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ದೊಡ್ಡ ವೆಚ್ಚಗಳು, ಸಾಲಗಳು ಅಥವಾ ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಿರಿ ಮತ್ತು ನಿಧಾನ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.