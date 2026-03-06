ಈ 6 ರಾಶಿಗೆ ಶುಭ ಸಮಯ ಪ್ರಾರಂಭ, ಬುಧ ಯಮನಿಂದ ಅರ್ಧ ಕೇಂದ್ರ ಯೋಗ, ದೊಡ್ಡ ಸಂಪತ್ತು
Budh yam ಕೆಲವು ರಾಶಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬುಧ ಮತ್ತು ಯಮ ಇಬ್ಬರೂ 45 ಡಿಗ್ರಿ ಇದ್ದು ಅರೆ-ಕೇಂದ್ರ ಸಂಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂಯೋಗ ಕೆಲವು ರಾಶಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಈ ಸಂಯೋಜನೆಯು ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ನೀವು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಅಥವಾ ಹಳೆಯ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ಇದು ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆಯಬಹುದು. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಹೊಸ ಸಂಪರ್ಕಗಳಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ನೀವು ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಮುಂದುವರಿಯುವ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯ ಆಳ್ವಿಕೆ ಬುಧನದ್ದಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೆ ಇದರ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯ ಶಿಕ್ಷಣ, ಸಂಶೋಧನೆ, ಬರವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಬೌದ್ಧಿಕ ಅನ್ವೇಷಣೆಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ವಿದೇಶಿ ಕೆಲಸ, ಆನ್ಲೈನ್ ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಯನಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟವೂ ಅವರ ಕಡೆಗಿರಬಹುದು.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಈ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ವ್ಯಾಪಾರ ಪಾಲುದಾರರೊಂದಿಗೆ ಸಮನ್ವಯವು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿವಾದಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗಿನ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವು ಬಲಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶವಿರಬಹುದು.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಈ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು. ಮಾಧ್ಯಮ, ಬರವಣಿಗೆ, ವಿನ್ಯಾಸ ಅಥವಾ ಸೃಜನಶೀಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಬುಧನ ಪ್ರಭಾವವು ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಚುರುಕುಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಯಮನ ಪ್ರಭಾವವು ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಗಂಭೀರತೆಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ, ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸಿನ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಈ ಯೋಗವು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ಇದರ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಬಲವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಈ ಸಮಯವನ್ನು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಉತ್ತಮ ಸಮಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವು ವೇಗಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ, ವ್ಯವಹಾರ ಅಥವಾ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು.
ಧನು ರಾಶಿ
ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಈ ಯೋಗವು ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಸಣ್ಣ ಪ್ರವಾಸಗಳು ಸಾಧ್ಯ, ಮತ್ತು ಹೊಸ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್, ಮಾರಾಟ ಅಥವಾ ಸಂವಹನದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಜನರು ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು.