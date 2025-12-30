ಜನವರಿ 2026 ರಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನ ತ್ರಿಬಲ್ ರೈಡಿಂಗ್, ಈ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಗೆ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟ
Shukra gochar 2026 venus transit in january these are luckiest zodiac signs ಜನವರಿ 2026 ರಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನು ಮೂರು ಬಾರಿ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅನೇಕ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಅದೃಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಶುಕ್ರ
ಜನವರಿ 10, 2026 ರಂದು ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹವು ತನ್ನ ಮೊದಲ ನಕ್ಷತ್ರ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಲಿದೆ. ಈ ದಿನ, ಅದು ಸೂರ್ಯನ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಉತ್ತರಾಷಾಢ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ನಕ್ಷತ್ರವು ಧನು ಮತ್ತು ಮಕರ ರಾಶಿಯಾದ್ಯಂತ ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ. ಜನವರಿ 21 ರಂದು ಶುಕ್ರನು ತನ್ನ ಎರಡನೇ ನಕ್ಷತ್ರ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಈ ದಿನ, ಅದು ಶ್ರಾವಣ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಜನವರಿ 31 ರಂದು, ಅದು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಧನಿಷ್ಠ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಸಮಯವು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ವಲಯವು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ. ಜನರು ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿನಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧ್ಯ. ಪ್ರಯಾಣ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಹ ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ವೃತ್ತಿಪರ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ಎರಡೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರನು ಸಹ ದಯೆ ತೋರುತ್ತಾನೆ. ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗ ಹುಡುಕಾಟ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಬಹುದು. ನೀವು ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಈ ಸಮಯ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮದುವೆಯು ಅಂತಿಮಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗಿನ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ನೀವು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಮಕರ
ಈ ಶುಕ್ರ ಚಲನೆಯು ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿರುವ ಹಣವೂ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆಸೆಗಳು ಈಡೇರುತ್ತವೆ. ವೈವಾಹಿಕ ಸಂತೋಷವು ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಈ ಸಮಯ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೂ ಶುಭಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ರಾಕ್ಷಸರ ಗುರು ಶುಕ್ರನು ವಿಶೇಷ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಮತ್ತು ಬಡ್ತಿ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಸಹ ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವು ಸುಖಮಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣ ಇರುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.