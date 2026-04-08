ಮಾಲವ್ಯ ಯೋಗದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಗೆ ಧನವಂತರಾಗುವ ಯೋಗ, ಶುಕ್ರನಿಂದ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಏರಿಕೆ, ಅದೃಷ್ಟ
Shukra Gochar 2026 ಶುಕ್ರನು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಲಿದ್ದಾನೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 19 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:28 ಕ್ಕೆ, ಶುಕ್ರನು ತನ್ನದೇ ಆದ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಲಿದ್ದು ಮಾಲವ್ಯ ರಾಜ್ಯಯೋಗವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಾನೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಲಗ್ನದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಲವ್ಯ ರಾಜ ಯೋಗವೂ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರಲಿದೆ. ಈ ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಹೊಸ ಮೂಲಗಳು ಸಹ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವೂ ಆಕರ್ಷಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ನೀವು ಇತರರನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮೆಚ್ಚಿಸುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಹ ನೀವು ಕಾಣಬಹುದು.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರನು ತಮ್ಮ 11 ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮತ್ತು ಬಲವಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಈ ಸಂಚಾರವು ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗಿನ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಸಹ ಪ್ರಶಂಸಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಶುಕ್ರನು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಒಂಬತ್ತನೇ ಮನೆಗೆ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಸಂಚಾರವು ಅದೃಷ್ಟದ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಈಗ, ನೀವು ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಹಣ ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಿರಿಯ ಸಹೋದರರಿಂದ ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಬಹುದು. ಅವರು ಪ್ರಗತಿ ಹೊಂದುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನ ಏಳನೇ ದೃಷ್ಟಿ ಇರುತ್ತದೆ. ವಿವಾಹಿತ ದಂಪತಿಗಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಅವರ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅವಿವಾಹಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ವಿವಾಹದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತವೆ. ವಿವಾಹಿತ ಜೀವನವು ಸಿಹಿ ಮತ್ತು ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಭೌತಿಕ ಸೌಕರ್ಯಗಳು, ಐಷಾರಾಮಿಗಳು ಮತ್ತು ವಾಹನಗಳನ್ನು ಸಹ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳೂ ಇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಬಹುದು.
ಮಕರ ರಾಶಿ
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಶುಕ್ರನು ತಮ್ಮ ಐದನೇ ಮನೆಯ ಮೂಲಕ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಶುಭ ಸಮಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಗೌರವವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಜನರು ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಹ ಮೆಚ್ಚುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಬಲವಾದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ನೀವು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅವರ ಸಾಧನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆಪಡುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಅನೇಕ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಶುಕ್ರನು ನಿಮ್ಮ ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆಯ ಮೂಲಕ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಸಂಚಾರವು ಸಂತೋಷ, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿದ ಭೌತಿಕ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಶಂಸೆಯನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಆರೋಗ್ಯವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಿಂದ ಕಳಪೆಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ಕಾಣುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.