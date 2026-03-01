ಮಾರ್ಚ್ 4ಕ್ಕೆ 4 ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಗ್ರಹ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಿಮ್ಮುಖ, 3 ರಾಶಿಗೆ ದುಃಖದ ದಿನ ಪ್ರಾರಂಭ, ಕಷ್ಟ
4 powerful grah vakri ಮಾರ್ಚ್ 4 ರಂದು ರಾಹು ಮತ್ತು ಕೇತುಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಗುರು ಮತ್ತು ಬುಧ ಕೂಡ ಹಿಮ್ಮುಖ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಕೆಲವು ರಾಶಿಗೆ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.
ಗ್ರಹ ಹಿಮ್ಮುಖ
ಈ ಬಾರಿ ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬದಂದು ಅಪರೂಪದ ಗ್ರಹ ಸ್ಥಾನ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬದಂದು ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡಲ್ಲ, ನಾಲ್ಕು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಗ್ರಹಗಳು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಿಮ್ಮುಖ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ರಾಹು ಮತ್ತು ಕೇತುವಿನ ಹೊರತಾಗಿ, ದೇವಗುರು ಗುರು ಮತ್ತು ಬುಧ ಕೂಡ ಹಿಮ್ಮುಖ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಗ್ರಹ ಸ್ಥಾನವು 3 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜನರಿಗೆ ಹಾನಿಕಾರಕವೆಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜನರು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು.
ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ
ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಸಂಯೋಗ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಗ್ರಹಗಳು ಹಿಮ್ಮುಖ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ, ನೀವು ತೊಂದರೆಗೆ ಸಿಲುಕಬಹುದು. ವೆಚ್ಚಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸುವುದು ಸಹ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಆರೋಗ್ಯ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
ಸಾಲದ ಚಿಂತೆ
ನಾಲ್ಕು ಗ್ರಹಗಳು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟುವುದರಿಂದ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸವಾಲಿನ ಸಂಗತಿಯಾಗಬಹುದು. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಹೂಡಿಕೆ ನಿಶ್ಚಲತೆ ಅಥವಾ ಸಾಲದ ಚಿಂತೆಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಖರ್ಚು ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ. ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವು ಫಲ ನೀಡದಿರಬಹುದು. ರೋಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ.
ಹಣದ ನಷ್ಟ
ರಾಶಿಯವರು ಸಹ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು, ಸಾಗಣೆ ಅಥವಾ ಹಿಮ್ಮುಖ ಗ್ರಹಗಳ ಪ್ರಭಾವವು ನಿಮ್ಮ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಹಣದ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಇದೆ. ಅಧ್ಯಯನ, ಪ್ರಯಾಣ ಅಥವಾ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಂಡುಬರಬಹುದು. ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಜನರಿಂದ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆಯತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಿ. ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ತಿಳುವಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು.