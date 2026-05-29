ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಬುಧರ ಸಂಯೋಗವು ವೃಷಭ ರಾಶಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಈ 5 ರಾಶಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ, ಉತ್ತಮ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು
ಜೂನ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಬುಧ ಸಂಯೋಗವೂ ಸೇರಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ, ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಯಾವ ದಿನ ಮತ್ತು ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ-ಬುಧ ಸಂಯೋಗ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಕಲಿಯುವಿರಿ.
ಜೂನ್ 8, 2026 ರಂದು ಸಂಜೆ 5:47 ಕ್ಕೆ ಶುಕ್ರನು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಇದರ ನಂತರ, ಗ್ರಹಗಳ ರಾಜಕುಮಾರ ಬುಧನು ಜೂನ್ 22, 2026 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:41 ಕ್ಕೆ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಇದು ಶುಕ್ರ-ಬುಧ ಸಂಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗ ಸಂಭವಿಸಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಅದು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಧನಾತ್ಮಕ ಅಥವಾ ಋಣಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಜೂನ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ಯಾವ 5 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಶುಕ್ರ-ಬುಧ ಸಂಯೋಗವನ್ನು ಶುಭವೆಂದು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸೋಣ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ನೀವು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ದೀರ್ಘಾವಧಿಗೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ಇದಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ಆರೋಗ್ಯವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ವಾತಾವರಣವೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಕರ್ಕ ರಾಶಿ
ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕುಸಿಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಈಗ ಲಾಭವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವೂ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ನಿಮ್ಮ ಸೃಜನಶೀಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಂಸಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಬಾಸ್ ಕೂಡ ಬಡ್ತಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ಸ್ವಂತ ವ್ಯವಹಾರ ಹೊಂದಿರುವವರು ಗಣನೀಯ ಲಾಭವನ್ನು ಸಹ ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಸಂಬಂಧಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಆತ್ಮೀಯವಾಗುತ್ತವೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ
ಮನೆಗೆ ಹೊಸ ಮಕ್ಕಳ ಆಗಮನವು ಹಲವಾರು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಆರೋಗ್ಯವು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
ಮಕರ
ಅದೃಷ್ಟ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಇದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳತ್ತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಒಲವು ತೋರುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ, ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಚಿಂತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.