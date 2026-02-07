ಶಿವರಾತ್ರಿಯಂದು ಮಂಗಳ, ಬುಧ, ಚಂದ್ರನ ವಿಶೇಷ ಸಂಚಾರ, ಈ 3 ರಾಶಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಲಾಭ, ಲಾಟರಿ
Shiva ratri 2026 15 february 2026 ರಲ್ಲಿ ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 15 ರಂದು ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನ ಭಾನುವಾರ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷದ ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಈ ದಿನವು ಧಾರ್ಮಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದಲೂ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಲಿದೆ.
ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ
ದ್ರಿಕಾ ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವರ್ಷದ ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಈ ದಿನ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಗ್ರಹಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತವೆ. ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ಧನಿಷ್ಠ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ, ಚಂದ್ರನು ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಬುಧನು ರಾತ್ರಿ ಪೂರ್ವ ಭಾದ್ರಪದ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ಮೂರು ಗ್ರಹಗಳ ಚಲನೆಯು ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಈ ದಿನವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೂರು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಶುಭ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿಯಂದು ಗ್ರಹಗಳ ಅನುಕೂಲಕರ ಸ್ಥಾನವು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ತರಬಹುದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಿಂದ ಇದ್ದ ಚಿಂತೆಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ. ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ವೆಚ್ಚಗಳು ಸಹ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಸಂಬಂಧಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿರುವವರಲ್ಲಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆ ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಈ ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿಯು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಹಳ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ಅವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ವಿವಾಹ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳು ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು. ವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಅವರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಯಾರಾದರೂ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೂ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಸಮಯ ಯಶಸ್ಸಿನ ಸಂಕೇತ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವು ಈಗ ಫಲ ನೀಡಬಹುದು. ಕುಟುಂಬ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಕುಟುಂಬ ಸಂಬಂಧಗಳು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯ ಬಾಕಿ ಇದ್ದರೆ, ಒಮ್ಮತ ಅಥವಾ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ತಲುಪಬಹುದು.