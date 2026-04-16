- Home
- Astrology
ಈ 5 ರಾಶಿ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯದಂದು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿ, ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಗುರುವಿನ ಶತಕ ಯೋಗದಿಂದ ಅದೃಷ್ಟ
Shatank yog 2025 ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯದಂದು ಮಂಗಳ-ಗುರು ಸಂಯೋಗವು ಶತಕ ಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಿದೆ, ಇದನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ, ಸಂತೋಷ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ
ವೈದಿಕ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಾರ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ಏಪ್ರಿಲ್ 19, 2026 ರಂದು ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನದಿಂದ ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಗುರುಗಳ ಸಂಯೋಗವು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭವಾದ ಶತಕ ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳು ಪರಸ್ಪರ 100 ಡಿಗ್ರಿ ಕೋನೀಯ ದೂರದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಈ ಶುಭ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಶತಕ ಯೋಗ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ, ಇದನ್ನು ಸೆಂಟೈಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಶುಭ ಯೋಗವು ಐದು ಅದೃಷ್ಟ ರಾಶಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ, ಸಂತೋಷ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶತಂಕ ಯೋಗವು ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸವು ವೇಗಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಹೊಸ ಮೂಲಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮಬಹುದು. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಯೋಜನೆಗಳು ಈಗ ವೇಗವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶತಂಕ ಯೋಗವು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ತರಬಹುದು. ಸಂಪತ್ತಿನ ಸಂಗ್ರಹವು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಕುಟುಂಬ ಜೀವನವು ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಚಿಂತೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲನ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಗೌರವ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡಬಹುದು. ಬಡ್ತಿ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಲಾಭವನ್ನು ತರಬಹುದು. ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ಯೋಜನೆಗಳು ಪುನರಾರಂಭಗೊಂಡು ಯಶಸ್ಸಿನತ್ತ ಮುನ್ನಡೆಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ನಾಯಕತ್ವದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಹೊಸ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಲಕ್ಷಣಗಳೂ ಇವೆ.
ಕನ್ಯಾರಾಶಿ
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಯೋಗವು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಪ್ರತಿಫಲದಾಯಕ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಯೋಜನೆಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ನೀವು ಸುಧಾರಿತ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ. ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ, ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೊಂದುತ್ತೀರಿ. ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳ ಬೆಂಬಲವು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಧನು ರಾಶಿ
ಈ ಸಮಯವನ್ನು ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗುರುವಿನ ಪ್ರಭಾವವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಶಿಕ್ಷಣ, ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧ್ಯ. ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಅವಕಾಶಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತವೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ಕೆಲಸಗಳು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತವೆ. ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.