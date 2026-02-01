6 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಶನಿ ಹಿಮ್ಮುಖ, ಮೇಷ ರಾಶಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಈ 3 ರಾಶಿಗೆ ರಾಜಮನೆತನದ ಜೀವನ
After 6 months saturn retrograde these 3 zodiac live a kingly life ಈ ವರ್ಷ ಶನಿಯು ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಶನಿಯು ವಕ್ರಿಯನ್ನು ಸಹ ಸಾಗಿಸುತ್ತಾನೆ, ಇದು ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ತರಬಹುದು.
ಶನಿ
shani vakri ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಶನಿಯನ್ನು ಕರ್ಮದ ಫಲವನ್ನು ನೀಡುವ ಕ್ರೂರ ಗ್ರಹವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶನಿಯು ನೇರ, ಅಸ್ತಮ, ಉದಯ ಮತ್ತು ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಶನಿಯು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. 2025 ರಲ್ಲಿ, ಶನಿಯು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಈ ವರ್ಷ, ಶನಿಯು ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ತನ್ನ ರಾಶಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ವರ್ಷ ಶನಿಗ್ರಹವು ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗಿ ಸಾಗಲಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಶನಿಗ್ರಹವು ನೇರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಿಂದೂ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಾರ, ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಶನಿಗ್ರಹವು ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಶನಿಯ ಸಂಚಾರವು ಶುಭ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ, ಶನಿಯ ಹಿಮ್ಮುಖ ಸಂಚಾರದಿಂದಾಗಿ ಯಾವ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸುವರ್ಣ ದಿನಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಮೇಷ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶನಿಯ ಹಿಮ್ಮುಖ ಸಂಚಾರವು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ಸಮಯ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿಪರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಏರಿಳಿತಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ, ಅದನ್ನು ಸಂವಹನದ ಮೂಲಕ ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಪ್ರೇರೇಪಿತರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಅನೇಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನೀವು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಮಕರ
ಶನಿಯ ಹಿಮ್ಮುಖ ಸಂಚಾರವು ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಸಮತೋಲಿತ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅನೇಕ ಹೊಸ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಆಹ್ಲಾದಕರ ವಾತಾವರಣವಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿ.
ಕರ್ಕಾಟಕ
ಶನಿಯ ಹಿಮ್ಮುಖ ಸಂಚಾರ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು. ಕೆಲವು ಜನರು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಇದು ಉತ್ತಮ ಸಮಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು. ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮನ್ನಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧ್ಯ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯಬಹುದು.