ಇಂದು ಮಾರ್ಚ್ 16 ತ್ರಿಗ್ರಹಿ ಯೋಗ ಈ ರಾಶಿಗೆ ಹೆಸರು, ಹಣ, ಸಂಪತ್ತು
Rashifal 16 march 2026 monday ದ್ರಿಕಾ ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ ಚಂದ್ರನು ಮಾರ್ಚ್ 16, 2026 ರಂದು ಸಂಜೆ ಸರಿಸುಮಾರು 6:13 ಕ್ಕೆ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ, ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ರಾಹುವನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಪ್ರಬಲವಾದ ತ್ರಿಗ್ರಹಿ ಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಾನೆ.
ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಲಾಭ
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಲಾಭವಾಗಬಹುದು. ಈ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಬರುವ ಲಾಭವು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಬಹುದು.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ವೆಚ್ಚಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಕುಗ್ಗಬಹುದು. ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ತಪ್ಪುಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ. ಅನಗತ್ಯ ವಾದಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ನೀವು ಬೇಗನೆ ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸಲು ಬಯಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕೆಡಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಬಿಡುವಿಲ್ಲದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯಿಂದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಗೆ ಸಮಯದ ಕೊರತೆಯು ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬಿಗಡಾಯಿಸಬಹುದು.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರು ಹವ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ಸಮಯ ಕಳೆಯಬಹುದು. ನೀವು ಹತ್ತಿರದ ಸಂಬಂಧಿಯಿಂದ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯಬಹುದು. ನೀವು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಸಮಯ ಕಳೆಯಬಹುದು.
ಉಡುಗೊರೆ ಸಿಗಬಹುದು
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ನೀವು ಆನಂದಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮೋಜಿಗಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ದಿನವನ್ನು ಆನಂದಿಸಬಹುದು. ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಲಾಭವನ್ನು ತರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆ ನೀಡಿ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಯಾರಿಂದಾದರೂ ಉಡುಗೊರೆ ಸಿಗಬಹುದು. ನೀವು ಹೊಸದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಯಾರಿಗಾದರೂ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಆಲಸ್ಯವು ವೈಫಲ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲ
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ನೀವು ಸಾಲವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಿಮಗೆ ಅದು ಸಿಗಬಹುದು. ಹಣವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದರಿಂದ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಹೊಸದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಯೋಚಿಸಿ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯಬಹುದು.
ಹಣ
ಧನು ರಾಶಿ
ನೀವು ಹಣ ಉಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಹಾಗೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಹಣ ಉಳಿಸುವುದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಪಯುಕ್ತವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂದು ತಪ್ಪು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಮಾತುಕತೆಯ ಮೂಲಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿ.
ಮಕರ
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಈ ಲಾಭವು ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರು ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬದವರೊಂದಿಗಿನ ತೊಂದರೆಗಳು ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಖರ್ಚು
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಮಯವನ್ನು ಆನಂದಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಹಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಸಹ ಸಮಯ ಕಳೆಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗೌಪ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಮೀನ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಭರಿಸಬಹುದು. ಇದು ನಿಮಗೆ ನಷ್ಟವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ವಿವಾಹಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ.