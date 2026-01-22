Saturn Transit: ಸಾಡೇಸಾತಿ ಶನಿ ಇದ್ದರೂ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ.. ಈ ರಾಶಿಗಳ ಜಾತಕ ಬದಲಾಗಲಿದೆ!
Saturn Transit: 2026ರಲ್ಲಿ ಸಾಡೇಸಾತಿ ಪ್ರಭಾವವಿದ್ದರೂ, ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಐದು ಅಪರೂಪದ ರಾಜಯೋಗಗಳಿಂದ ಸಿಂಹ ಮತ್ತು ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದ್ಭುತ ಧನಲಾಭ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಲಿದೆ.
ಸಾಡೇಸಾತಿ ಶನಿ ಇದ್ದರೂ.. ಅದೃಷ್ಟ ಬಾಗಿಲು ತಟ್ಟಲಿದೆ!
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಶನಿ ಗ್ರಹದ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇದೆ. ಶನಿದೇವನನ್ನು ನ್ಯಾಯ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏಳೂವರೆ ಶನಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಜನ ಹೆದರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ 2026ರಲ್ಲಿ ಶನಿ ಗ್ರಹದ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಕೆಲವು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎರಡು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಏಳೂವರೆ ಶನಿ ಪ್ರಭಾವವಿದ್ದರೂ, ಅಪರೂಪದ ರಾಜಯೋಗಗಳಿಂದ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಸಿಗಲಿವೆ.
2026ರಲ್ಲಿ ಸಿಂಹ ರಾಶಿ ಮತ್ತು ಧನು ರಾಶಿಯ ಜಾತಕದವರು ಸಾಡೇಸಾತಿ ಶನಿಯ ಪ್ರಭಾವದಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಶನಿಯ ನೆರಳು ಈ ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಶುಭ ಸಂಯೋಗದಿಂದಾಗಿ ಈ ಎರಡು ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಶನಿಯ ಕೆಟ್ಟ ಪ್ರಭಾವ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಶನಿದೇವನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ರಾಶಿಯಾದ ಮಕರದಲ್ಲಿ ಇರುವುದು. ಅಲ್ಲಿ ಶನಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಸೂರ್ಯ, ಮಂಗಳ, ಬುಧ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ಕೂಡ ಸೇರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಈ ನಾಲ್ಕು ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಐದು ಮಹಾ ಶುಭ ರಾಜಯೋಗಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತಿವೆ.
ಮಕರದಲ್ಲಿ ಪಂಚ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗ.. 5 ರಾಜಯೋಗಗಳು
ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಇತರ ಗ್ರಹಗಳು ಸೇರುವುದರಿಂದ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಯೋಗಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತಿವೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ..
1. ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಬುಧರ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಬುಧಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ.
2. ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಬುಧರ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ ರಾಜಯೋಗ ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತಿದೆ.
3. ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರರ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಶುಕ್ರಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ.
4. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಇದೇ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ರುಚಕ ರಾಜಯೋಗವೂ ಉಂಟಾಗಿದೆ.
5. ಹಾಗೆಯೇ ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಮಂಗಳಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗ ಕೂಡ.
ಈ ಪಂಚ ರಾಜಯೋಗಗಳ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಸಿಂಹ ಮತ್ತು ಧನು ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೆ ಏಳೂವರೆ ಶನಿಯ ತೀವ್ರತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ, ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ: ಹಠಾತ್ ಧನಲಾಭ, ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯ ಜಾತಕದವರಿಗೆ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏಳೂವರೆ ಶನಿಯ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಸಮಾಧಾನ ಸಿಗಲಿದೆ. ಈ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಧನ ಲಾಭವಾಗುವ ಬಲವಾದ ಯೋಗಗಳಿವೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ..
- ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
- ಹೊಸದಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಕೈಗೊಂಡರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತದೆ.
- ಬಹಳ ಕಾಲದಿಂದ ನಿಂತುಹೋಗಿದ್ದ ಕೆಲಸಗಳು ಈಗ ಚುರುಕಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಮುಚ್ಚಿದ ಅಂಗಡಿಗಳು ಅಥವಾ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಲಾಭದ ಹಾದಿ ಹಿಡಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
- ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿರುವ ಹಳೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಥವಾ ಜಗಳಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ.
- ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ-ತಾಯಿಯರ ಆರೋಗ್ಯವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ.
- ದೈವ ದರ್ಶನ, ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಮಾಡುವ ಯೋಗವಿದೆ. ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಬಾಂಧವ್ಯ ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂಟಿಯಾಗಿರುವವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ.
ಧನು ರಾಶಿ: ಅಡೆತಡೆಗಳು ದೂರವಾಗಿ ಯಶಸ್ಸು
ಈ ಐದು ಶುಭ ಯೋಗಗಳಿಂದ ಧನು ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೂ ಏಳೂವರೆ ಶನಿಯ ಪ್ರಭಾವ ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇವರಿಗೆ ಈ ಸಮಯ ಬಹಳ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ..
- ಉದ್ಯೋಗ, ವ್ಯಾಪಾರಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿರುವ ಅಡೆತಡೆಗಳು, ಅಡಚಣೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.
- ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಧನಲಾಭ ಪಡೆಯುವಿರಿ. ಅನಗತ್ಯ ಚಿಂತೆಗಳು, ಆತಂಕಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ.
- ಮನೆಗೆ ಅತಿಥಿಗಳ ಆಗಮನವಾಗಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ದಾರಿ ತೋರುವ ಅಥವಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪರಿಚಯಗಳು ಏರ್ಪಡುತ್ತವೆ.
- ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಷ್ಟಗಳೆಲ್ಲವೂ ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ. ರಿಸ್ಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವವರಿಗೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ, ಅವರಿಗೆ ಕಾಲ ಕೂಡಿ ಬರುತ್ತದೆ.
- ಯಾರು ಹೊಸದಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಪಾರ ಆರಂಭಿಸಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೋ, ಅವರಿಗೆ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಅನುಕೂಲಕರ ಸಮಯ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸುವ ಅವಕಾಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ.
ಶನಿ ದೋಷ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಪರಿಹಾರಗಳೇನು?
ರಾಜಯೋಗಗಳಿದ್ದರೂ, ಯಾರಿಗಾದರೂ ಏಳೂವರೆ ಶನಿಯಿಂದ (ಶನಿ ಸಾಡೇ ಸಾತಿ) ತೊಂದರೆಗಳು ಎದುರಾದರೆ, ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಮಾಧಾನ ಪಡೆಯಬಹುದು..
- ಪ್ರತಿ ಮಂಗಳವಾರ ಹನುಮಂತನನ್ನು ಮತ್ತು ಶನಿವಾರ ಶನಿದೇವನನ್ನು ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಪೂಜಿಸುವುದರಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತದೆ.
- ಶನಿ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಜಪಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
- ಶನಿವಾರದಂದು ಅರಳಿ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆಯ ದೀಪವನ್ನು ಹಚ್ಚಬೇಕು.
- ಬಡವರಿಗೆ ಅಥವಾ ಅಗತ್ಯವಿರುವವರಿಗೆ ಕಪ್ಪು ಎಳ್ಳು, ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆ, ತುಪ್ಪ, ಬೆಲ್ಲ, ಉಣ್ಣೆ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಶನಿ ಗ್ರಹ ಶಾಂತಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಗಮನಿಸಿ: ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳು ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಹಲವು ಪಂಡಿತರು ತಿಳಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಆಧಾರಗಳಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಓದುಗರು ಗಮನಿಸಬೇಕು.