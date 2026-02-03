ಅತೀ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಶನಿ ಶುಕ್ರ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಯೋಗ, ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಠಾತ್ ಧನಲಾಭ, ಅಪಾರ ಯಶಸ್ಸು
Shani shukra yuti on March 4 2026 evening ಶನಿ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರರ ಸಂಯೋಗವು ಈ 5 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಧ ಕೇಂದ್ರ ರಾಜ ಯೋಗವು ಅಪಾರ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ಶನಿ ಶುಕ್ರ ಸಂಯೋಗ
ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ ಶನಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 22, 2026 ರಂದು ಉತ್ತರ ಭಾದ್ರಪದ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಸಂಪತ್ತಿನ ಗ್ರಹವಾದ ಶುಕ್ರನು ಮಾರ್ಚ್ 4 ಸಂಜೆ 05:14ಕ್ಕೆ ಅದೇ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಉತ್ತರ ಭಾದ್ರಪದ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಶನಿ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರನ ಸಂಯೋಗವಿರುತ್ತದೆ. ಶನಿ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರನ ಸಂಯೋಗವನ್ನು ಅರ್ಧಕೇಂದ್ರ ರಾಜಯೋಗ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶನಿ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರರ ಸಂಯೋಗವನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಂಪತ್ತು, ಐಷಾರಾಮಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆಯ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 22, 2026 ರಂದು, ಶನಿಯು ಉತ್ತರ ಭಾದ್ರಪದ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅದರ ನಂತರ, ಮಾರ್ಚ್ 4, 2026 ರಂದು ಶುಕ್ರನು ಅದೇ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ಎರಡು ಮಿತ್ರ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗವು ಅರ್ಧ ಕೇಂದ್ರ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಜಯೋಗವು ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಾನಮಾನದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯನ್ನು ಶುಕ್ರನೇ ಆಳುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಶನಿಯನ್ನು ರಾಜಯೋಗಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಈ ಸಮಯವು ಸುವರ್ಣಯುಗವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವಾದಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಈ ಸಂಯೋಗವು ಅದೃಷ್ಟದ ದ್ವಾರವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣ ಅಥವಾ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದ ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಿರುವವರು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಕನ್ಯಾರಾಶಿ
ಶನಿ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರರ ಈ ಸಂಯೋಗವು ನಿಮ್ಮ 7 ನೇ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ, ಇದು ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗಿನ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವು ಹೆಚ್ಚು ಸೌಹಾರ್ದಯುತವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಬೆಂಬಲವು ಗಮನಾರ್ಹ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ವ್ಯಾಪಾರ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೂಡಿಕೆ ಲಾಭದಾಯಕವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನಾರ್ಹ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಿರಿ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಶನಿಯು ಪ್ರಸ್ತುತ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಉತ್ತರ ಭಾದ್ರಪದ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಅರ್ಧ ಕೇಂದ್ರ ರಾಜ ಯೋಗವು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೊಸ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರಿಸುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ಮತ್ತು ಬಡ್ತಿಯ ಬಲವಾದ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ. ಈ ಸಮಯವು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಈ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜದ ಬದಲಾವಣೆಯು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗೆ ಬಹಳ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ವಾಹನ ಅಥವಾ ಮನೆಯಂತಹ ಐಷಾರಾಮಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಕನಸುಗಳು ನನಸಾಗಬಹುದು. ಸೃಜನಶೀಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡವರು ಅಪಾರ ಖ್ಯಾತಿ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಶುಭ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ.