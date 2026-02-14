- Home
ಡೇಂಜರ್ ಮಾರ್ಚ್! ಶನಿ-ಶುಕ್ರ ಮೈತ್ರಿ 4 ರಾಶಿ ನಿದ್ರೆ ಕೆಡಿಸುತ್ತದೆ, ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ...
ಡೇಂಜರ್ ಮಾರ್ಚ್! ಶನಿ-ಶುಕ್ರ ಮೈತ್ರಿ 4 ರಾಶಿ ನಿದ್ರೆ ಕೆಡಿಸುತ್ತದೆ, ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ...
Shani shukra yuti 2026 ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಶನಿ-ಶುಕ್ರ ಸಂಯೋಗವು ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಏರಿಳಿತವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ, ಇದು ನಷ್ಟವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಮಾರ್ಚ್
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳು ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಚಾರದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪ್ರಮುಖ ತಿಂಗಳು. ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 2026 ರಲ್ಲಿ, ಶನಿ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರರು ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮೈತ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಅಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಮಾರ್ಚ್ 2 ರಂದು ಶುಕ್ರನು ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಶನಿಯು ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಈ ಸಂಯೋಗವು 4 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಿದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಶನಿಯು ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಲಿದ್ದು, ಜೂನ್ 2027 ರವರೆಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಗ್ರಹಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೈತ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಮಾರ್ಚ್ 2, 2026 ರಂದು, ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿ ಗ್ರಹವಾದ ಶುಕ್ರನು ಮೀನ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದು ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಶನಿಯ ನಡುವೆ ಮೈತ್ರಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಮತ್ತು ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಅವರು ಬಯಸಿದ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸದಿದ್ದರೆ ಅವರು ನಿರಾಶೆಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.
ಸಿಂಹ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಹಳೆಯ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಘರ್ಷ ಉಂಟಾಗದಂತೆ ಅವರು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ, ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿರಬಹುದು. ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ವಿಷಯಗಳು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಹದಗೆಡಬಹುದು. ಅತಿಯಾದ ಕೋಪ ಮತ್ತು ಮೊಂಡುತನವು ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಮೀನ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಶನಿ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರರು ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಧಿಸುವುದರಿಂದ ಅನಗತ್ಯ ಖರ್ಚುಗಳು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ನೀವು ರೋಗಗಳು ಮತ್ತು ಮೂಳೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು.