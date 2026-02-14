ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಮಹಾಗೋಚರ: 3 ಪ್ರಬಲ ಗ್ರಹಗಳು ಸಂಗಮಿಸುತ್ತವೆ, ವೃಷಭ ಸೇರಿ ಈ 4 ರಾಶಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಲಾಟರಿ!
March 2026 powerful conjunction ಮಾರ್ಚ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ಶನಿ, ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರಗಳ ನಡುವೆ ಪ್ರಬಲವಾದ ಸಂಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಗಳು ಇದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ.
ಮಾರ್ಚ್
ಮಾರ್ಚ್ 2, 2026 ರಂದು, ಶುಕ್ರನು ಮೀನ ರಾಶಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಚ್ 15, 2026 ರಂದು, ಸೂರ್ಯ ಮೀನ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಶನಿ ಈಗಾಗಲೇ ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ, ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಶನಿಯ ನಡುವೆ ವಿಶೇಷ ಸಂಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಹಲವಾರು ದಶಕಗಳ ನಂತರ ಅಂತಹ ಸಂಯೋಗ ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರರ ಸಂಯೋಗವು ಶುಕ್ರಾದಿತ್ಯ ಯೋಗವನ್ನು ಸಹ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಇದು ಅವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿದ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ
ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ ಈ ಸಂಯೋಗವು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶುಭವಾಗಿದೆ. ಅವರು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಗೌರವವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಯವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ತಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರವು ವಿಸ್ತರಿಸುವುದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ಇರುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುವರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರ ಕೆಲಸದ ಹೊರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗಿನ ಅವರ ಸಂಬಂಧವು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ.
ಧನು
ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳ ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲೂ ಅದೃಷ್ಟದ ಅನುಕೂಲ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಶಿಕ್ಷಣ, ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಾಲ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವುದರಿಂದ ಗಮನಾರ್ಹ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದ ಬೆಂಬಲವೂ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
ಮಕರ
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರು ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾನ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಒತ್ತಡ ಉಳಿಯಬಹುದು.