- Home
- Astrology
- ಒಂದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸವಾಲು... ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟ.. ಮುಂದಿನ 6 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 4 ರಾಶಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ, ಮಹಾ ಗ್ರಹಣ ಯೋಗ
ಒಂದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸವಾಲು... ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟ.. ಮುಂದಿನ 6 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 4 ರಾಶಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ, ಮಹಾ ಗ್ರಹಣ ಯೋಗ
Rare maha grahana yog 2026 ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 17 ರಂದು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಮಹಾ ಗ್ರಹಣ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು.
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣವು ಫೆಬ್ರವರಿ 17 ರಂದು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿರುವ ಧನಿಷ್ಠ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ, ಸೂರ್ಯನು ರಾಹುವಿನೊಂದಿಗೆ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, 37 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಮೊದಲ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಅಪರೂಪದ ಗ್ರಹಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ರಾಹು, ಬುಧ, ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರರು ಸಹ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಾರೆ, ಇದು ವಿಶೇಷ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಯೋಗವು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಮಾರ್ಚ್ 7, 1989 ರಂದು ಕಂಡುಬಂದಿತು, ಆಗ ಗ್ರಹಗಳು ಒಂದೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದವು. ಈ ಬಾರಿಯೂ, ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಹುವಿನ ಸಂಯೋಗವು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಣವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಅಪರೂಪದ ಗ್ರಹಣವು 4 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸು, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಇತರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಮಹಾಗ್ರಹಣ ಯೋಗವು ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ನೀವು ಅನಗತ್ಯ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಅನೇಕ ಅನಗತ್ಯ ಪ್ರವಾಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ವಿಗ್ನ ವಾತಾವರಣ ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಘರ್ಷಣೆಗಳು ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಮಹಾಗ್ರಹಣ ಯೋಗವು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಮತ್ತು ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಜನರು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರ ಪಾಲುದಾರರಿಂದ ದ್ರೋಹದ ಅಪಾಯವಿದೆ. ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುವಾಗ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಾಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಗತ್ಯ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಪ್ರಗತಿ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು.
ಕನ್ಯಾರಾಶಿ
ಮಹಾಗ್ರಹಣ ಯೋಗದಿಂದಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಪ್ರಗತಿಯು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಜನರಿಂದ ಪಿತೂರಿ ಅಥವಾ ವಿರೋಧದ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಕಂಡುಬರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು.