- Home
- Astrology
- ಈ ನಕ್ಷತ್ರದ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಶನಿಯ ಸಂಚಾರ, 4 ರಾಶಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿ, ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ ಜೊತೆ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ
Unlucky zodiac signs ಉತ್ತರಾಭಾದ್ರಪದ ನಕ್ಷತ್ರದ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಶನಿಯ ಸಂಚಾರವು ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಧನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಋಣಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ. ಈ ನಕ್ಷತ್ರ ಪಾದ ಸಂಚಾರವು ಯಾವ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಗೆ ಅಶುಭವಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಿ.
ಶನಿ
ಶುಕ್ರವಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 17, 2026 ರಂದು ಸಂಜೆ 4:05 ಕ್ಕೆ, ಶನಿಯು ಉತ್ತರಾಭಾದ್ರಪದ ನಕ್ಷತ್ರದ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಮೇ 17 ರವರೆಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತಾನೆ. ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜದ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಶನಿಯ ಈ ಸಂಚಾರವು ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಸಮಯವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ, ವೈಫಲ್ಯ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡದ ಸಮಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಹಾನಿಯಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸೋಣ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಶನಿಯ ಸಂಚಾರವು ಕಠಿಣ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಮಯಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟಗಳು ಸಾಧ್ಯ. ಸಾಲದ ಹೊರೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಕುಟುಂಬ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಾದಗಳು ಅಥವಾ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶನಿಯ ಸಂಚಾರವು ಸವಾಲಿನದ್ದಾಗಿರಬಹುದು. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಹಣಕಾಸಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯವಹಾರ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಾದಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು, ಇದು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಆದಾಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು, ಆದರೆ ವೆಚ್ಚಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಿರಿ.
ಧನು ರಾಶಿ
ಧನು ರಾಶಿಯ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ, ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜಗಳ ಮೂಲಕ ಶನಿಯ ಸಂಚಾರವು ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ; ನಷ್ಟಗಳು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ನೀವು ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನಡೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡದ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರ ಪಾಲುದಾರರಿಂದ ದ್ರೋಹಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯ ಮೂಲಕ ಶನಿಯ ಸಂಚಾರವು ಸವಾಲಿನ ಸಮಯಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಆಯಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಕಠಿಣ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವಾಗ ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರಮಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.