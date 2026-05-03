ಮೇ 16 ರಂದು ಪವಾಡ, ಶನಿ ದೇವನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಈ 4 ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಬದಲಾಗಲಿದೆ
Shani Jayanti 2026 ಶನಿಯ ಜನ್ಮದಿನವಾದ ಶನಿವಾರ ಮೇ 16, 2026, ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಂಗಮ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ಸಂಚಾರದಿಂದಾಗಿ ಈ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ, ವೃತ್ತಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಶನಿ ಜಯಂತಿ
ಈ ವರ್ಷ ಶನಿ ಜಯಂತಿಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಗ್ರಹ ಸಂಚಾರ ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ. ಮೇ 16 ರಂದು ಸಂಜೆ 5:29 ಕ್ಕೆ ಚಂದ್ರನು ತನ್ನ ರಾಶಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ 10:46 ಕ್ಕೆ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಚಂದ್ರನ ಈ ವಿಶೇಷ ಸಂಚಾರವು ಶನಿ ಜಯಂತಿ, ಶನಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಮತ್ತು ಶನಿಯ ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಂಗಮವನ್ನು ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಅಪರೂಪದ ಸಂಯೋಜನೆಯು ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸುವರ್ಣ ಯುಗಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ
ಈ ಅವಧಿಯನ್ನು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಲಾಟರಿ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಚಂದ್ರನು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಆರ್ಥಿಕ ಹಿನ್ನಡೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಹಿಂದೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಆರ್ಥಿಕ ಚಿಂತೆಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೂಲಕ ಆದಾಯ ಬರುತ್ತದೆ. ಹಳೆಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಭಾರಿ ಲಾಭದ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ. ಶನಿ ದೇವನ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಖಾಲಿ ಖಜಾನೆಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ತುಂಬುತ್ತವೆ.
ಮಿಥುನ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಈ ಸಂಚಾರವು ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೆಜ್ಜೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಅಥವಾ ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳ ಪಡೆಯುವ ಬಲವಾದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಶನಿ ಜಯಂತಿಯ ನಂತರದ ಅವಧಿಯು ನಿಮಗೆ ಅಚಲ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಈ ಶುಭ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲೂ ಅದೃಷ್ಟ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿದ್ದ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವಾದಗಳು ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗೌರವವನ್ನು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.
ಧನು ರಾಶಿ
ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶನಿ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರ ಇಬ್ಬರ ಆಶೀರ್ವಾದವೂ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಅದೃಷ್ಟದ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಿಂದಾಗಿ, ಹಿಂದೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದ ಕೆಲಸಗಳು ಬೇಗನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದಿಂದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತವೆ. ದೈವಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಯಾಣಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.