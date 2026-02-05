ಶನಿ ಅಷ್ಟ 2026: 8ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶನಿ ಸಂಚಾರ, ಈ 4 ರಾಶಿಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆರ್ಥಿಕ ಬಡತನ-ನಷ್ಟ
Shani in 8th house bad ಶನಿ ಮಾರ್ಚ್ 13 ರಿಂದು ಕ್ಷೀಣ ಹಂತವು ಏಪ್ರಿಲ್ 22 ರವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯನ್ನು ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟಕರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಶನಿ ಅಷ್ಠ 2026
ಶನಿ ಅಷ್ಠ 2026: ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಶನಿಯು ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಜನರು ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟವನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯ, ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಏರಿಳಿತಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಜನರು ಏಪ್ರಿಲ್ 22 ರವರೆಗೆ ಬಹಳ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಮೇಷ ರಾಶಿ: ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರು ಹಣದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಆತುರದ ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ನಿಮಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾರಿಗೂ ಸಾಲ ನೀಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುವುದು ಕಷ್ಟ. ನಿಮ್ಮ ಕೋಪವು ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಿರಿ. ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ.
ತುಲಾ
ತುಲಾ: ಶನಿಯು ತನ್ನ ದುರ್ಬಲ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರ ಖರ್ಚುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಉಳಿತಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ನೀವು ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಕುಡಿಯುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ. ಅನಗತ್ಯ ವಾದಗಳು ಮತ್ತು ಜಗಳಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಿ.
ವೃಶ್ಚಿಕ
ವೃಶ್ಚಿಕ: ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯವರಿಗೆ ಈ ಅವಧಿಯು ಹಣಕಾಸಿನ ವಿವಾದಗಳ ಸಮಯವಾಗಿರಬಹುದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಂಪತ್ತಿನ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮುಂದುವರೆದು ಗಂಭೀರವಾಗಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಿರಿ. ಹೆಮ್ಮೆ ಮತ್ತು ಕೋಪವು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿನಮ್ರರಾಗಿರಿ.
ಮಕರ
ಮಕರ: ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ಖರ್ಚುಗಳು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿದ್ದ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಹಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಆಯಾಸದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಕೋಪದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರವು ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಶಾಂತವಾಗಿ ಯೋಚಿಸಿ.