ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಮಂಗಳನ ಕೃಪೆ, ಈ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕಠಿಣ ಸಮಯ ಮುಗಿದಂತೆ, ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಬಂಗಾರ
Mars transit into shatabhisha nakshatra ಶತಭಿಷ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಸಂಚಾರ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಶತಭಿಷ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಸಂಚಾರ: ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ಮಾರ್ಚ್ 3, 2026 ರಿಂದ ರಾಹುವಿನ ಅಧಿಪತಿಯಾದ ಶತಭಿಷ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಶತಭಿಷ ನಕ್ಷತ್ರವು ನಿಗೂಢತೆ, ಸಂಶೋಧನೆ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಹಠಾತ್ ಬದಲಾವಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯದ ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರವಾದ ಮಂಗಳ ಈ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ, ಅನೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಿಕ್ಕಿನ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮತ್ತು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಈ ಸಮಯ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಅಥವಾ ಬಡ್ತಿಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಅವರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಲಾಭ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಧನು ರಾಶಿ
ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣದ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಾಧ್ಯ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣಗಳು ಅಥವಾ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸಗಳಿಗೆ. ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಹಳೆಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಈ ಸಮಯ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶುಭವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಸಂಶೋಧನೆ, ಔಷಧ ಅಥವಾ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿರುವ ಹಣವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಕೌಟುಂಬಿಕ ವಿವಾದಗಳು ಬಗೆಹರಿಯಬಹುದು. ವಾತಾವರಣವು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯವು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಯೋಜನೆಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಬಹುದು.