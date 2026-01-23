ಈ 7 ರಾಶಿಗೆ ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯ, 5 ರಾಶಿ ಮೇಲೆ ಶನಿ ವಕ್ರ ದೃಷ್ಟಿ, ಉತ್ತರ ಭಾದ್ರಪದ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಶನಿ
Shani gochar 2026 uttara bhadrapada predictions for 12 zodiac signs rashifal ಶನಿಯ ಸಂಚಾರವು ಅನೇಕ ರಾಶಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ತಂದಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳು ತೀವ್ರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಮೇಷ: ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಶನಿಯ ಈ ಸಂಚಾರವು 12 ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇದು ಶನಿಯ ಸಾಡೇ ಸಾತಿಯ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಆರಂಭವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ . ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ವೇಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನವಾಗಬಹುದು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿಯತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಏಳೂವರೆ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅನಗತ್ಯ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ: ಈ ಸಮಯವು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಒಂದು ನಿಧಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲ. ಶನಿಯು ನಿಮ್ಮ 11 ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ ಪ್ರಗತಿಯ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ವಿಳಂಬವಾಗಿದ್ದ ಬಡ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಮಿಥುನ: ಶನಿಯು ನಿಮ್ಮ 10ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ. ನೀವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಬಯಸಿದಂತೆ ಇರುತ್ತವೆ. ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಇದು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ, ಮತ್ತು ನೀವು ಗಮನಾರ್ಹ ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಕರ್ಕಾಟಕ: 9ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶನಿಯ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣ, ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆಂತರಿಕ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಆಲಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.
ಸಿಂಹ: ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಇದು ಶನಿಯ ಎಂಟನೇ ಮನೆಯ ಸಮಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರಾಗಬಹುದು. ಹಳೆಯ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸಲು ಮತ್ತು ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ, ಆದರೆ ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
ಕನ್ಯಾ: ಶನಿಯು ನಿಮ್ಮ 7ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ. ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿನ ಸತ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಇದು ಸೂಕ್ತ ಸಮಯ. ಮದುವೆ ಸಾಧ್ಯ, ಆದರೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬುದ್ಧಿವಂತವಾಗಿದೆ.
ತುಲಾ: ಆರನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶನಿಯು ನಿಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಜಯಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ದಿನಚರಿ ಹೆಚ್ಚು ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಬಡವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ: ಶನಿಯು ನಿಮ್ಮ 5ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ. ಈ ಸಮಯ ನಿಮ್ಮ ಸೃಜನಶೀಲತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೇಲೆ ಗಮನಹರಿಸಿ ಮತ್ತು ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಜೂಜಾಟದಿಂದ ದೂರವಿರಿ.
ಧನು ರಾಶಿ: ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶನಿಯ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು ಮನೆ ಮತ್ತು ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಗಮನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಹೊಸ ಮನೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಹಳೆಯದನ್ನು ನವೀಕರಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದವು ನಿಮಗೆ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಗುರಾಣಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಮಕರ: ಮೂರನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶನಿಯು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಸಣ್ಣ ಪ್ರವಾಸಗಳು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧಗಳು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ ಮತ್ತು ಏಪ್ರಿಲ್ ನಡುವೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಬಹುದು.
ಕುಂಭ: ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇದು ಸಾಡೇ ಸಾತಿಯ ಉತ್ತುಂಗವಾಗಿದ್ದು , ಶನಿಯು ಎರಡನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ. ಹಣವು ಹರಿದು ಬರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ನೀವು ಉಳಿತಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೀವು ವಿವಾದದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಬಹುದು.
ಮೀನ: ಶನಿಯು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯಲ್ಲಿ, ಮೊದಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಸಂಪೂರ್ಣ ರೂಪಾಂತರಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಸಮಯ. ಶಿಸ್ತು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಮೇ ತಿಂಗಳ ವೇಳೆಗೆ, ನೀವು ಹೊಸ ಮತ್ತು ಬಲವಾದ ಗುರುತಿನೊಂದಿಗೆ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತೀರಿ.