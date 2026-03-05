ಇಂದು ಮಾರ್ಚ್ 5 ರಾಜ ಪಂಚಕ ಯೋಗ, ಈ ರಾಶಿಗೆ ಸಂಪತ್ತು, ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ
Rashifal 5 march 2026 Thursday ಮಾರ್ಚ್ 5 ರಂದು ಹಲವು ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತಗಳಿವೆ. ಸಂಜೆ 04:44 ರಿಂದ 05:03 ರವರೆಗೆ ರಾಜ ಪಂಚಕ ಸಮಯವು ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿದೆ ಎಂದು Drik Panchang ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಹಣ
ಮೇಷ ರಾಶಿ - ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಯಾರೊಂದಿಗಾದರೂ ಅರ್ಥಹೀನ ವಾದಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಬಹುದು. ನೀವು ಪ್ರಭಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಬಹುದು.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ - ನೀವು ಯಾರೊಂದಿಗಾದರೂ ಹಣವನ್ನು ಎರವಲು ಪಡೆದಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸಲು ಮರೆಯದಿರಿ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗಿನ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಲಾಭ
ಮಿಥುನ - ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರು ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದು. ನೀವು ಮದುವೆಯ ವಯಸ್ಸಿನವರಾಗಿದ್ದರೆ, ನಿಮಗೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸಂಗಾತಿ ಸಿಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಕೆಲಸದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯಿಂದಾಗಿ ನೀವು ನಿರಾಶೆಗೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಕರ್ಕಾಟಕ - ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರು ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆಯು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಅಸಮಾಧಾನಗೊಳಿಸಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
ಕೆಲಸ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ - ನೀವು ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಹಣದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ನೀವು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಿಂದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯಿರಿ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ - ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ
ತುಲಾ ರಾಶಿ - ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟವನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ವಾತ್ಸಲ್ಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ. ನಿಮಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯವಿರುತ್ತದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ - ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಲವಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಸಾಲವಾಗಿ ನೀಡಿದ ಯಾವುದೇ ಹಣವು ಹಿಂತಿರುಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಚಿಂತಿತರಾಗಬಹುದು.
ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ
ಧನು ರಾಶಿ - ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಹದಗೆಡಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ. ನೀವು ಉತ್ತಮ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಉಚಿತ ಸಮಯವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರೊಂದಿಗೆ ಕಳೆಯಿರಿ.
ಮಕರ - ಮಕರ ರಾಶಿಯವರು ಹಣ ಉಳಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು. ಹಣ ಉಳಿಸುವುದು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ.
ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನ
ಕುಂಭ ರಾಶಿ - ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರು ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟವನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ವಹಿವಾಟುಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ನಗು ನಿಮ್ಮ ದಿನವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಮೀನ - ಸಾಲ ಪಡೆದ ನಂತರ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸದ ಜನರಿಂದ ದೂರವಿರಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.