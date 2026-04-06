2026 ರ ಕೊನೆಯ 8 ತಿಂಗಳು ಈ 6 ರಾಶಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆ, ಶನಿ ಸಾಡೇ ಸಾತಿ, ಧೈಯದಿಂದ ಕಷ್ಟ
Shani sade sati dhaiya 2026 ರಲ್ಲಿ ಶನಿ ಮೀನ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಶನಿಯು ಅನೇಕ ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತಾನೆ. ಈ ವರ್ಷ ಶನಿಯ ಸಾಡೇ ಸತಿ, ಧೈಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾದ ರಾಶಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ.
ಶನಿಯ ಪ್ರಭಾವ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ?
ಕುಂಭ ರಾಶಿ - ನೀವು ಸಾಡೇ ಸಾತಿಯ ಅಂತಿಮ ಹಂತವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ.
ಫಲಿತಾಂಶಗಳೆಂದರೆ - ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ, ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ, ಕೌಟುಂಬಿಕ ಉದ್ವೇಗ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ.
ಈ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಡೇ ಸಾತಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ
ಮೀನ - ಇದು ಸಾಡೇ ಸಾತಿಯ ಮಧ್ಯದ (ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ) ಹಂತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಫಲಿತಾಂಶಗಳು - ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ನಿರ್ಧಾರಗಳು, ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟದ ಭಯ, ಶತ್ರುಗಳ ಹೆಚ್ಚಳ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ದೂರವಾಗುವುದು.
ಮೇಷ - ಇದು ಸಾಡೇ ಸಾತಿಯ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಫಲಿತಾಂಶಗಳು - ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ಕೌಟುಂಬಿಕ ವಿವಾದಗಳು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದ ಏರುಪೇರುಗಳು.
2026 ರ ಧೈಯ್ಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು
ಸಿಂಹ - ಶನಿಯ ಎಂಟನೇ ಸಂಚಾರವು
ಅನಗತ್ಯ ಖರ್ಚುಗಳು, ಪ್ರಯಾಣದ ತೊಂದರೆಗಳು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಧನು ರಾಶಿ - ಶನಿಯ ನಾಲ್ಕನೇ ಸಂಚಾರವು
ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹಗಳು, ಶಾಶ್ವತ ಸಂಪತ್ತು ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳು, ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ಶನಿಯ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ರಮಗಳು
ಶನಿವಾರ ಶನಿ ದೇವರನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ.
ಶನಿವಾರ ಎಣ್ಣೆ, ಎಳ್ಳು, ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿ.
ಹನುಮನನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವುದು, ಸುಂದರಕಾಂಡ, ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ ಪಠಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ.
ಬಡವರು, ಅಸಹಾಯಕರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ.
ನ್ಯಾಯಯುತ, ಮಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಿ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಶನಿವಾರ ಅರಳಿ ಮರವನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ.