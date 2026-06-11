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- ಈ ನಾಲ್ಕು ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದೆ ವಿಶೇಷ ಶಕ್ತಿ; ಅದೇ ಅವರ ನಿಜವಾದ ಬಲ! ನೀವೂ ಆ ದಿನಾಂಕದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ?
ಈ ನಾಲ್ಕು ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದೆ ವಿಶೇಷ ಶಕ್ತಿ; ಅದೇ ಅವರ ನಿಜವಾದ ಬಲ! ನೀವೂ ಆ ದಿನಾಂಕದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ?
ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಆಂತರಿಕ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಅವರಿಗೆ ರಕ್ಷೆಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ದಿನಾಂಕಗಳು ಯಾವುವು?
ವಿಶೇಷ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವವಿದೆ. ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನ, ಸಮಯ, ನಕ್ಷತ್ರ ಮತ್ತು ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಾನಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತವೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೆಲವು ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣದ ವಿಶೇಷ ಗುಣಗಳು ಮತ್ತು ಆಂತರಿಕ ಶಕ್ತಿಗಳು ಇರುತ್ತವಂತೆ. ಆ ದಿನಾಂಕಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ.
ವಿಶೇಷ ಜನ್ಮದಿನಾಂಕಗಳು
ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 1, 7, 9, ಮತ್ತು 11ನೇ ತಾರೀಕಿನಂದು ಜನಿಸಿದವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಲವಾದ ಸಂಕಲ್ಪ, ಸ್ವತಂತ್ರ ಆಲೋಚನೆ ಮತ್ತು ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.
ನಂಬರ್ 01
ಅದರಲ್ಲೂ 1ನೇ ತಾರೀಕಿನಂದು ಜನಿಸಿದವರು ತಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ವಿಶೇಷ ಶಕ್ತಿಯಿಂದಾಗಿ ಹೊಸ ದಾರಿಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಇತರರು ಹಿಂಜರಿಯುವ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲೂ ಇವರು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇವರಲ್ಲಿರುವ ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ನಂಬರ್ 07
7ನೇ ತಾರೀಕಿನಂದು ಜನಿಸಿದವರು ಆಳವಾಗಿ ಯೋಚಿಸುವ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಜೀವನದ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಇತರರಿಗಿಂತ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇವರಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಪಂಡಿತರ ಪ್ರಕಾರ, ಇವರಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ದೃಷ್ಟಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಲವು ಬಾರಿ ಇತರರು ಗುರುತಿಸದ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಇವರು ಮೊದಲೇ ಗಮನಿಸುವ ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.
ನಂಬರ್ 09
9ನೇ ತಾರೀಕಿನಂದು ಜನಿಸಿದವರನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯ, ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವ ಮತ್ತು ಪರಿಶ್ರಮ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದರೂ ಅದನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂಬ ಹಂಬಲ ಇವರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇವರಿಗೆ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗುವ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿನಿಲ್ಲುವ ಶಕ್ತಿ ಇವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ನಂಬರ್ 11
11ನೇ ತಾರೀಕಿನಂದು ಜನಿಸಿದವರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಸೃಜನಶೀಲತೆ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆಸಕ್ತಿ ಮತ್ತು ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇತರರು ಗುರುತಿಸದ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡುವುದು, ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಇವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಇತರರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಹಂಬಲ ಇವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ.