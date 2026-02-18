- Home
Saturn mercury yuti in pisces ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿ ಮತ್ತು ಬುಧರ ಸಂಯೋಗವು ಮೂರು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಅಪಾರ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ.
ಬುಧ ಮತ್ತು ಶನಿ
ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಮಾತು ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯ ಗ್ರಹವಾದ ಬುಧ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ತನ್ನ ರಾಶಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾನೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 11 ರಂದು ಬುಧ ಗ್ರಹವು ಹಣದ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಏಪ್ರಿಲ್ 30 ರವರೆಗೆ ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಶನಿ (ಶನಿ ದೇವ) ಈಗಾಗಲೇ ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಬುಧ ಮತ್ತು ಶನಿ ಮೀನ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿರುವುದರಿಂದ, ಅವರ ಮೈತ್ರಿ 30 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶನಿ-ಬುಧನ ಸಂಚಾರವು ತುಂಬಾ ಶುಭ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ನೀವು ನೋಡುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯ ಲಕ್ಷಣಗಳಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ವಹಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆಕರ್ಷಣೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶನಿ-ಬುಧ ಸಂಯೋಗವು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ನಿಮಗೆ ಪ್ರಗತಿಯ ಹಾದಿಗಳು ತೆರೆದಿರುತ್ತವೆ. ಹಣದ ಒಳಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಇದು ಅದಕ್ಕೆ ಶುಭ ಸಮಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮಾಧುರ್ಯ ಇರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಮಾಧುರ್ಯ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಅಪರಿಚಿತರನ್ನು ಬೇಗನೆ ನಂಬಬೇಡಿ.
ಮೀನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ
ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬುಧ-ಶನಿ ಸಂಯೋಗವು ತುಂಬಾ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡುವ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಲಾಭಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಆದಾಯಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಹಲವು ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನಿಮಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ.