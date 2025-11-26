ಶನಿ ಮತ್ತು ಬುಧ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಈ 3 ರಾಶಿಗೆ ಶುಭ ಸಮಯ ಪ್ರಾರಂಭ, ಲಾಟರಿ
Shani budh margi 2025 lucky zodiac signs ಬುಧನ ಸಂಚಾರವು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ,ಸಂವಹನ ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಿದರೆ, ಶನಿಯ ಸಂಚಾರ ಸ್ಥಿರತೆ, ಕರ್ಮ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಕೆಲಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ಶನಿ ಮತ್ತು ಬುಧ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಒಂದು ಗ್ರಹವು ಸಾಗುವಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಅದು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ, ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳನ್ನು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಮುಖ ಗ್ರಹಗಳು ತಮ್ಮ ಚಲನೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿವೆ. ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಾರ, ಗ್ರಹಗಳ ರಾಜಕುಮಾರ ಬುಧ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಶನಿ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ನವೆಂಬರ್ 28 ರಂದು, ಶನಿಯು ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನವೆಂಬರ್ 29 ರಂದು ಬುಧ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಶನಿ ಮತ್ತು ಬುಧನ ಈ ಸಂಯೋಗವು 500 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ
ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಆವೇಗ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದ ಯೋಜನೆಗಳು ಈಗ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪರಿಹಾರದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತಿವೆ. ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ಒಪ್ಪಂದವು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದೊಳಗಿನ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ತಪ್ಪುಗ್ರಹಿಕೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ, ಇದು ಹಗುರವಾದ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಮಕರ
ಈ ಸಮಯವು ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಮನ್ನಣೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಬಲವಾದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನೀವು ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಜನರೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸುವಿರಿ. ಈ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಫಲ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ಸಮಯವೂ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಆದರೆ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ. ಹೆಮ್ಮೆಯು ಸಂಬಂಧಗಳ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸಂವಹನದ ಸುಲಭತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರಿಂದ ಸಾಮರಸ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ಕುಂಭ
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಬುಧ ಮತ್ತು ಶನಿಯ ನೇರ ಚಲನೆಯು ಬಾಕಿ ಇರುವ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಭೂಮಿ, ವಾಹನಗಳು ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರಬಹುದು. ಹಳೆಯ ವಿವಾದಗಳು ಸಹ ಬಗೆಹರಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನೀವು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪಷ್ಟರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಉನ್ನತ ಅಥವಾ ಪ್ರಭಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ.