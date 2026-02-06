- Home
Shani asta 2026 Friday March 13 2026 ನ್ಯಾಯದೇವತೆ ಶನಿದೇವ ಮಾರ್ಚ್ 13 ರಂದು ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 22 ರವರೆಗೆ ಶನಿಯು ಅಸ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ. ಈ ಸಮಯವನ್ನು ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಶನಿದೇವ
ನ್ಯಾಯದೇವತೆ ಶನಿದೇವ ಮಾರ್ಚ್ 13 ರಂದು ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 22 ರವರೆಗೆ ಶನಿಯು ಅಸ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ. ಈ ಸಮಯವನ್ನು ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಶನಿಯು ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡಬಹುದು. ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವನದಲ್ಲಿಯೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಏಪ್ರಿಲ್ 22 ರವರೆಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಮೇಷ
ರಾಶಿಯ ಜನರು ಹಣದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಸಾಲ ನೀಡಬೇಡಿ. ಕೋಪವು ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಸಂಯಮದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹಗುರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಡಿ.
ತುಲಾ
ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶನಿ ಕ್ಷೀಣಿಸುವುದರಿಂದ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ, ಯಾರಿಗಾದರೂ ಹಣವನ್ನು ಸಾಲವಾಗಿ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ತಿನ್ನುವುದು ಮತ್ತು ಕುಡಿಯುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಉದಾಸೀನತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಡಿ. ಕೋಪ ಮತ್ತು ವಾದಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
ವೃಶ್ಚಿಕ
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರು ಶನಿಗ್ರಹದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಹಣದ ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ವಿವಾದಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಆಸ್ತಿಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಬಿರುಕುಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಂತರ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಕೋಪ ಮತ್ತು ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
ಮಕರ ರಾಶಿ
ಶನಿಯ ಕ್ಷೀಣ ಸ್ಥಾನವು ನಿಮ್ಮ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹಿಂದೆ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿದ್ದ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ನಷ್ಟಗಳಾಗಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಯೂ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ನೀವು ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ದಣಿವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಕೋಪದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿರಾಶೆಗೊಳಿಸಬಹುದು.