- Home
- Astrology
- ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದಲ್ಲ 5 ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಚಾರ, ಈ ರಾಶಿಗೆ ಬಲಿಷ್ಠ ರಾಜಯೋಗ, ಕಷ್ಟಗಳೆಲ್ಲಾ ತೀರಿ ರಾಜವೈಭೋಗ ಪ್ರಾರಂಭ!
ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದಲ್ಲ 5 ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಚಾರ, ಈ ರಾಶಿಗೆ ಬಲಿಷ್ಠ ರಾಜಯೋಗ, ಕಷ್ಟಗಳೆಲ್ಲಾ ತೀರಿ ರಾಜವೈಭೋಗ ಪ್ರಾರಂಭ!
March Grah Gochar 2026 ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಜನೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಈ ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಾನಗಳಿಂದಾಗಿ, ವೃಷಭ ರಾಶಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಐದು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತವೆ.
ಶುಕ್ರನು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತರುತ್ತಾನೆ
ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ವೃಷಭ ರಾಶಿ ಅಧಿಪತಿ ಶುಕ್ರನು ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನೀವು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬಲವಾದ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀವು ಹೊಂದಿರುತ್ತೀರಿ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಲಾಭ ಗಳಿಸಲು ಸಹ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ತುಂಬಾ ಕಾರ್ಯನಿರತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕುವ ಅವಕಾಶವಿರಬಹುದು. ನೀವು ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು, ಏಕೆಂದರೆ ಶನಿ ಶುಕ್ರನೊಂದಿಗೆ ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ.
ಗುರುವು ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ತರುತ್ತಾನೆ
ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಗುರುವು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದರರ್ಥ ಗುರು ಈಗ ನೇರ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತಾನೆ. ಗುರುವಿನ ನೇರ ಚಲನೆಯಿಂದಾಗಿ, ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನೀವು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಬಹುದು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿರುವವರ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಆಸೆ ಈಡೇರಬಹುದು, ಆದರೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಸಹ ಅಗತ್ಯ.
ಸೂರ್ಯನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಾನೆ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಶನಿ ಧೈಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಮಾರ್ಚ್ 13 ರವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಅಧಿಪತಿ ಸೂರ್ಯನ ಏಳನೇ ದೃಷ್ಟಿಯು ನಿಮಗೆ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಎತ್ತರವನ್ನು ತಲುಪಲು ಸೂರ್ಯನು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗೌರವವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವು ಈಗ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.
ಶುಕ್ರನು ನಿಮ್ಮ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಾನೆ
ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಅಧಿಪತಿ ಶುಕ್ರನು ಉಚ್ಚ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ನಿಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಐಷಾರಾಮಿ ವಸ್ತುಗಳಿಗೂ ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತೀರಿ.
ಗುರುವಿನ ಏಳನೇ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ
ಧನು ರಾಶಿಯವರು ಗುರುವಿನ ಏಳನೇ ದೃಷ್ಟಿಯ ಪ್ರಭಾವದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಗುರುವಿನ ನೇರ ಚಲನೆಯ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿವೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಿಷಯಗಳು ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ನೀವು ಆಶಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಂಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ರಾಶಿಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೆರಲು ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಹಂಬಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅವರ ಆಸೆಗಳು ಈಡೇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನೀವು ಶ್ರದ್ಧೆಯುಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಭೂಮಿ, ಮನೆ, ವಾಹನ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.