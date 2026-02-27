ಇಂದು ಫೆಬ್ರವರಿ 27 ಚಂದ್ರನ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವೋ ಅದೃಷ್ಟ
ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಫೆಬ್ರವರಿ 27, 2026 ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತಿದೆ. ಇಂದಿನ ಚಂದ್ರನ ಸಂಚಾರವು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹೊಸ ದಿಕ್ಕನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧನ ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆಯು ಹಳೆಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲು ನಮಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಸಂತೋಷ
ಮೇಷ ರಾಶಿ - ದಿನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ನಂತರ ನೀವು ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. ಫೆಬ್ರವರಿ 27, 2026 ರಂದು, ನೀವು ಏನನ್ನಾದರೂ ಸಾಧಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸಿದರೆ, ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ - ಹೊಸ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಸಂಜೆ ಶುಭ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನೀವು ಮೊದಲು ಅಪರಿಚಿತರೊಂದಿಗೆ ಜಗಳವಾಡಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಕೆಲವು ಬೆಲೆಬಾಳುವ ವಸ್ತುಗಳು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಬಹುದು.
ಪ್ರಶಂಸೆ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ - ನೀವು ಇತರರಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿ ಹಾನಿ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ನೀವು ಯಾವುದೇ ವ್ಯವಹಾರ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಿರಿ. ಫೆಬ್ರವರಿ 27, 2026, ಹೊಸ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಲು ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನವಲ್ಲ.
ಕರ್ಕಾಟಕ - ನೀವು ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬೋನಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಶಂಸೆ ದೊರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಅವಿವಾಹಿತರು ಯಾರೊಂದಿಗಾದರೂ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ದಿನ ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಳಪೆ ಆರೋಗ್ಯವು ನಿಮಗೆ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲ.
ಶುಭ
ಸಿಂಹ - ಫೆಬ್ರವರಿ 27, 2026 ರಂದು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದಿಡುವುದು ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯವಿದ್ದರೆ, ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸಗಳು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತನೊಂದಿಗೆ ಜಗಳವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ - ಆತುರದ ಹಣಕಾಸಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳು ಹಾನಿಕಾರಕವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಿರಿ. ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದಿಡುವುದು ಈಗ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ.
ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶ
ತುಲಾ ರಾಶಿ : ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಅಸ್ವಸ್ಥರಾಗಿದ್ದರೆ, ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ನೀವು ದುಬಾರಿ ವಸ್ತುವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀವು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ - ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ, ಒಂದು ಆಸೆ ಈಡೇರುತ್ತದೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ದಿನವಿಡೀ ತೃಪ್ತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದ ವಾತಾವರಣ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸರಿಯಾದ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ, ಫೆಬ್ರವರಿ 27, 2026 ರಂದು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಉತ್ತಮ ದಿನ
ಧನು ರಾಶಿ - ನೀವು ದೂರದ ಸಂಬಂಧಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದನ್ನು ಆನಂದಿಸುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು ಈಡೇರುತ್ತವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಫೆಬ್ರವರಿ 27, 2026, ದುಬಾರಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಉತ್ತಮ ದಿನವಲ್ಲ.
ಮಕರ ರಾಶಿ:- ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಮಾತನ್ನು ಆಲಿಸಿ. ಆಶಾದಾಯಕವಾಗಿ, ದಿನದ ಅಂತ್ಯದ ಮೊದಲು ನೀವು ಎಲ್ಲೋ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತೀರಿ.
ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ
ಕುಂಭ ರಾಶಿ - ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಾಸ್ ಜೊತೆಗಿನ ವಾದವು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಮರೆಮಾಡುತ್ತಿದ್ದವರಿಗೆ ಅದು ಬಹಿರಂಗವಾಗಬಹುದು. ಫೆಬ್ರವರಿ 27, 2026 ರಂದು ಗಾಯ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟದ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ.
ಮೀನ - ಈ ದಿನ ನಿಮಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಅಥವಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೆಟ್ಟದ್ದಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಇತರವು ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಫೆಬ್ರವರಿ 27, 2026 ರ ಸಂಜೆಯವರೆಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ.