ಈ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಅದೃಷ್ಟವಂತರು
People born in these months luck follows you ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದ ತಿಂಗಳು ನಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವ, ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ
ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಸೋಲನ್ನು ಹಗುರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಡಿಸೆಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ತುಂಬಾ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಒಮ್ಮೆ ಗುರಿ ಇಟ್ಟರೆ, ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸುವವರೆಗೂ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ.
ಕನಸುಗಾರ
ಏಪ್ರಿಲ್ ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ದಿಟ್ಟ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಯಾರಾದರೂ ತಮ್ಮ ದಾರಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬಂದರೂ ಅವರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಾರೆ. ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ಸ್ವಭಾವತಃ ಕನಸುಗಾರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಆ ಕನಸುಗಳನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಲು ಅವರು ಹೆಣಗಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಪ್ರತಿಭೆ
ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ಆಳವಾದ ಚಿಂತನೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಪ್ರಯತ್ನಶೀಲರು
ನವೆಂಬರ್, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಮತ್ತು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳುಗಳು ಮಧ್ಯಮ ಯಶಸ್ಸಿನ ತಿಂಗಳುಗಳೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನಶೀಲರು ಆದರೆ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.