Saturn Transit: 27 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಸ್ವಂತ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಶನಿ.. ಈ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅಪಾರ ಧನಲಾಭ
Saturn Transit: ಕರ್ಮ ಫಲ ಪ್ರದಾತ, ನ್ಯಾಯಾಧಿಪತಿಯಾದ ಶನಿ ಗ್ರಹವು ಜನವರಿ 20 ರಂದು ತನ್ನ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಉತ್ತರ ಭಾದ್ರಪದ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. ಈ ನಕ್ಷತ್ರ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಲಾಭಗಳು ಸಿಗಲಿವೆ.
ಶನಿ ಸಂಚಾರ
ಸುಮಾರು 27 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಶನಿದೇವನು ತನ್ನದೇ ಆದ ಉತ್ತರ ಭಾದ್ರಪದ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಇದರಿಂದ ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅಪಾರ ಧನಲಾಭ, ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ರಾಜಯೋಗ ಕೂಡಿಬರಲಿದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ...
ಶನಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಬದಲಾವಣೆಯು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಲಾಭದಾಯಕ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಸಮಯ, ಹಠಾತ್ ಧನಲಾಭ, ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಲಿದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ...
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶನಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಬದಲಾವಣೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಧನಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ, ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ. ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಮಯ.
ಮಕರ ರಾಶಿ..
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶನಿಯು ಮೂರನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವುದರಿಂದ ಧೈರ್ಯ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಕೈಗೊಂಡ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಕೋರ್ಟ್ ಕೇಸುಗಳಲ್ಲಿ ಜಯ. ಆಸ್ತಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ..
ತುಲಾ ರಾಶಿಗೆ ಶನಿ ಯೋಗಕಾರಕನಾಗಿದ್ದು, ಈ ಸಂಚಾರ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಲಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸಲಿದೆ, ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸಲಿದೆ. ಶನಿವಾರ ಶನಿ ಚಾಲೀಸಾ ಪಠಿಸುವುದು ಮತ್ತು ದಾನ ಮಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.