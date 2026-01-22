Horoscope: 2 ತಿಂಗಳು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಿದ್ದರೆ ಸಾಕು.. ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಾಲದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗಲಿದೆ
Horoscope: ನಮ್ಮ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯವು ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪಂಡಿತರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಾಲದ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ದೂರವಾಗಲಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಸಾಲದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ
ಪ್ರಸ್ತುತ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತಿವೆ. ಧನ ಸ್ಥಾನದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ಗ್ರಹಗಳು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಆದಾಯದ ಹರಿವು ಸುಧಾರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೇಷ, ವೃಷಭ, ಕರ್ಕಾಟಕ, ತುಲಾ, ಮಕರ ಮತ್ತು ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಸಮಯ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಲಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ನಿಂದ ಜೂನ್ ನಡುವೆ ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಹಣ ಕೈ ಸೇರುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಕಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಆರ್ಥಿಕ ಒತ್ತಡಗಳು ಬಹುತೇಕ ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ,ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸಲಿದೆ. ಗುರುವಿನ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ಗಳಿಸುವಿರಿ. ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಹಣ ಹರಿದು ಬರಲಿದೆ. ಬಾಕಿ ಹಣ ಕೈ ಸೇರಲಿದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿಗೆ ಬುಧನ ಅನುಕೂಲಕರ ಸಂಚಾರವು ದೊಡ್ಡ ಪ್ಲಸ್ ಆಗಲಿದೆ. ವೃತ್ತಿರಂಗದಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಲಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿದ ಲಾಭ ಗಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಧನಯೋಗ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಲಿದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ, ತುಲಾ
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ರವಿಯ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಹಣದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಆದಾಯ ಹಲವು ಮೂಲಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಯತ್ನವೂ ಫಲ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಬಾಕಿ ವಸೂಲಿಯಾಗಿ, ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಲಾಭ ಸಿಗಲಿದೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರನ ಬಲವಾದ ಪ್ರಭಾವ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಗುರುವಿನ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಅದೃಷ್ಟವೂ ಕೈ ಹಿಡಿಯಲಿದೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಹಣ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿ, ಮೀನ ರಾಶಿ
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶನಿಯ ಸಂಚಾರವು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಅನುಕೂಲಕರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ ಒಳಗೆ ಸಾಲಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಫಲ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಲಿದೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಧನ ಸ್ಥಾನದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ಗ್ರಹಗಳು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹಣ ಕೈ ಸೇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ವೃತ್ತಿರಂಗದಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ಬರಬಹುದು. ಆಸ್ತಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಂದ ಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಗಮನಿಸಿ: ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಲಾದ ವಿಷಯಗಳು ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಹಲವು ಪಂಡಿತರು ತಿಳಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಆಧಾರಗಳಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಓದುಗರು ಗಮನಿಸಬೇಕು.