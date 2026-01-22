Date of birth: ಈ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ.. ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತು ನಿಮ್ಮದಾಗುತ್ತೆ
Date of birth: ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವು ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇವರು ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಿಂತ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು.
ಸಂಖ್ಯೆ 1.. ನಾಯಕತ್ವವೇ ಇವರ ಶಕ್ತಿ..
ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 1, 10, 19, 28 ರಂದು ಜನಿಸಿದವರು ಸಂಖ್ಯೆ 1ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಈ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇವರು ಯಾರ ಕೆಳಗೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಏನನ್ನಾದರೂ ಸಾಧಿಸಬೇಕೆಂಬ ಹಂಬಲ ಇವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತೆ. ಇವರು ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಂಚಬಲ್ಲರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ, ಇವರಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವಿರುತ್ತೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳು, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಗಳು ಇವರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗುತ್ತವೆ.
ಸಂಖ್ಯೆ 5 .. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿವಂತರು...
ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 5, 14, 23 ರಂದು ಜನಿಸಿದವರು ಸಂಖ್ಯೆ 5ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಈ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಬುಧ ಗ್ರಹಾಧಿಪತಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಬಲ್ಲ ಚತುರತೆ ಇವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತೆ. ಮಾತಿನಲ್ಲೇ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇವರಲ್ಲಿದೆ. ಇವರು ವೇಗವಾಗಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಬಲ್ಲರು. ರಿಸ್ಕ್ ಅನ್ನು ಬೇಗನೆ ಅಂದಾಜು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಇವರು ವ್ಯಾಪಾರ ಆರಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಂಚಬಲ್ಲರು. ಟ್ರೇಡಿಂಗ್, ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಐಟಿ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇವರು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ.
ಸಂಖ್ಯೆ 6.. ಐಷಾರಾಮಿ, ಅದೃಷ್ಟ...
ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 6, 15, 24 ರಂದು ಜನಿಸಿದವರು ಸಂಖ್ಯೆ 6ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಈ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ಹಣವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರ ಆಲೋಚನೆಗಳು ತುಂಬಾ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ಜನರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಇವರು ನಿಪುಣರು. ಫ್ಯಾಷನ್, ಜ್ಯುವೆಲರಿ, ಮೀಡಿಯಾ, ಹೋಟೆಲ್, ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಂಚಬಲ್ಲರು.
ಸಂಖ್ಯೆ 8... ಸ್ಥಿರವಾದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳು...
ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 8, 17, 26 ರಂದು ಜನಿಸಿದವರು ಸಂಖ್ಯೆ 8ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಕೂಡ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಂಚಬಲ್ಲರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರೂ, ತಮ್ಮ ಪಟ್ಟುಬಿಡದ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಅಪಾರ ಆಸ್ತಿ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರ ಮೇಲೆ ಶನಿಗ್ರಹದ ಪ್ರಭಾವವಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಇವರು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಒಮ್ಮೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಆರಂಭಿಸಿದರೆ, ತಲೆಮಾರುಗಳ ಕಾಲ ಉಳಿಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.