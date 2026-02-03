ಫೆಬ್ರವರಿ 5 ರಿಂದ ಈ 3 ರಾಶಿ ಜಾತಕ ಬದಲು, 30 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಶುಭ ರಾಜಯೋಗ
ದೀರ್ಘ 30 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಶನಿಯು ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಉದಯಿಸುತ್ತಾನೆ. ಮೀನ ರಾಶಿಯ ಆಡಳಿತ ಗ್ರಹ ಗುರು. ಶನಿ-ಗುರು ಸಂಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ, ಮೂರು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುವರ್ಣಯುಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಶನಿಯನ್ನು ನ್ಯಾಯದ ದೇವರು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾನವ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯ, ಕಷ್ಟಗಳು, ದುಃಖಗಳು, ರೋಗಗಳು ಮತ್ತು ಕರ್ಮಫಲಗಳಂತಹ ಅಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಶನಿಯು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಶನಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚಲಿಸುವ ಗ್ರಹವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಅದರ ಪಥದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಬೀರುತ್ತವೆ. ಶನಿಯು ತನ್ನ ರಾಶಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದ ನಂತರ, ಆ ಪರಿಣಾಮವು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಶನಿಯ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಧನು ರಾಶಿ
ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶನಿಯು ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏರುತ್ತಾನೆ. ಇದು ಭೌತಿಕ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಮನೆ ಮತ್ತು ವಾಹನದಂತಹ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯವಾಗಬಹುದು. ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರು ಲಾಭದಾಯಕ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನದತ್ತ ಆಕರ್ಷಣೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿ
ಈ ಸಂಚಾರವು ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಶನಿಯ ಪ್ರವೇಶದೊಂದಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಶೌರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಕೆಲಸದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣದ ಅವಕಾಶಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು. ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧಗಳು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಘಟನೆಗಳ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ. ಹಿಂದೆ ಎದುರಿಸಿದ ಅಡೆತಡೆಗಳು ದೂರವಾಗುವ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ಸಮಯ ಇದು.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಶನಿಯು ಕೆಲಸದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉದಯಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆಟೋಮೊಬೈಲ್, ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಲೋಹ ವ್ಯವಹಾರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿರುವವರು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಇದನ್ನು ಅನುಕೂಲಕರ ಸಮಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ತಂದೆಯೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧಗಳು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಮಕ್ಕಳ ಸಾಧನೆಗಳು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಮೂಲವಾಗಬಹುದು.