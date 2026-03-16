- Home
- Astrology
ಈ ಜನ್ಮದಿನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ರಾಕ್ಷಸ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ, ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಜಗತ್ತನ್ನು ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾರೆ
Numerology ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರವು ರಾಕ್ಷಸ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಈ ಶಕ್ತಿಗಳು ಅಥವಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳಿಂದಾಗಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವರು ಅಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದನ್ನು ಸಹ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಸಂಖ್ಯೆ 1 - ಯಾವುದೇ ಸವಾಲಿಗೆ ಹೆದರುವುದಿಲ್ಲ
ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 1, 10, 19, ಅಥವಾ 28 ರಂದು ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ 1 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಇರುತ್ತದೆ. 1 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಲಂಕಾದ 10 ತಲೆಯ ರಾಜ ರಾವಣನಂತೆಯೇ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಬುದ್ಧಿವಂತರು, ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ಸವಾಲುಗಾರರು. ಅವರ ಮುಂದೆ ಇರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಷ್ಟೇ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಭಗವಾನ್ ರಾಮನ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿದ ರಾವಣನಂತೆಯೇ, ಅವನು ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಪಣಕ್ಕಿಟ್ಟರೂ ಸಹ, ಹೋರಾಟವಿಲ್ಲದೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದನು.
ಸಂಖ್ಯೆ 8 - ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಹೋರಾಡುವುದು
ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 8, 17 ಮತ್ತು 26 ನೇ ತಾರೀಖಿನಂದು ಜನಿಸಿದ ಜನರು 8 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 8 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜನರು ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಹೋರಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾರೆ. ಇದು ರಾಕ್ಷಸರು ದೇವರಿಂದ ವರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅವರು ಬಯಸಿದ ವರವನ್ನು ಪಡೆಯುವವರೆಗೆ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಹೋಲುತ್ತದೆ. ಭಕ್ತ ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ತಂದೆಯಾದ ರಾಕ್ಷಸ ರಾಜ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಅಜೇಯತೆಯ ವರವನ್ನು ಪಡೆಯಲು 10,000 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದನೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಂಖ್ಯೆ 9 - ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ತುಂಬಾ ಬಲಿಷ್ಠ
9, 18 ಅಥವಾ 27 ರಂದು ಜನಿಸಿದವರ ಜನ್ಮ ಸಂಖ್ಯೆ 9. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಬಲಿಷ್ಠರು. ಅವರು ಬಲಿಷ್ಠ ಭೀಮನ ಮಗನಾದ ಘಟೋತ್ಕಚನ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮೈಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ತೀಕ್ಷ್ಣ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸೈನ್ಯ, ಪೊಲೀಸ್ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಕಮಾಂಡೋಗಳಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಉನ್ನತ ದರ್ಜೆಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಾಗುತ್ತಾರೆ, ಕುಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ನಂತಹ ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ.