Bengaluru: ಮೈಸೂರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸರ್ಕಲ್ ಆಂಜನೇಯನ ಎದುರೇ ನಿಂತ 'ನ್ಯಾಯದೇವ': ಶನೈಶ್ಚರನ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಮುಗಿಬಿದ್ದ ಭಕ್ತರು!
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮೈಸೂರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ವೃತ್ತದ ಬಳಿ ಇರುವ ಶ್ರೀ ಶನೈಶ್ಚರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 45 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಭವ್ಯವಾದ ಶನಿದೇವರ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಹೆಗ್ಗುರುತು, ಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಬಯಸುವ ಭಕ್ತರನ್ನು ತನ್ನತ್ತ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೊಸ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರ
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮೈಸೂರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ವೃತ್ತದ ಬಳಿ ಇರುವ ಶ್ರೀ ಶನೈಶ್ಚರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 45 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಅತ್ಯಂತ ಭವ್ಯವಾದ ಶನೈಶ್ಚರ ಸ್ವಾಮಿಯ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಅಂಜನೇಯನ ಎದುರು ನ್ಯಾಯದೇವ
ಈ ದೇವಾಲಯವು ಮೈಸೂರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿದ್ದು, ಯಲಹಂಕ ಗೇಟ್ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸರಿ ಸುಮಾರು ಎದುರು ಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ.
ದೈವಿಕ ಸಂಕೇತ
45 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಈ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಮೆಯು ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದ್ದು, ಭಕ್ತರ ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಭಕ್ತರ ನಂಬಿಕೆ
ಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ, ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಶನಿದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯಲು ಬಯಸುವ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಈ ತಾಣವು ಶ್ರದ್ಧಾ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ.
ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಹೆಗ್ಗುರುತು
ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಗೊಂಡ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಬೃಹತ್ ವಿಗ್ರಹವು ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಹೆಗ್ಗುರುತಾಗಿ (Landmark) ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ.
ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಜನಸಾಗರ
ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ, ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಬಯಸುವ ಹಾಗೂ ಶನಿದೇವರ ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇರುವವರು ಭೇಟಿ ನೀಡಲೇಬೇಕಾದ ಸುಂದರ ತಾಣವಿದು.
