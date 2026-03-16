ನಾಳೆ ಮಾರ್ಚ್ 17 ಮಂಗಳವಾರದಿಂದ ಈ 5 ರಾಶಿಗೆ ಅಪಾರ ಲಾಭ, ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಬುಧನಿಂದ ಅಷ್ಟಾದಶ ಯೋಗ
Tomorrow Tuesday March 17th ashtadash yoga ಮಾರ್ಚ್ 17, 2026 ರ ಸಂಜೆ 8:11 ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಬುಧ ಗ್ರಹಗಳು ಪರಸ್ಪರ 18° ಕೋನೀಯ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದು, ಅಷ್ಟಾದಶ ಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಮಾರ್ಚ್ 17 ರ ಸಂಜೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ ಅಷ್ಟಾದಶ ಯೋಗವು ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ನಾಯಕತ್ವದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಗಾಧವಾದ ಉತ್ತೇಜನವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಬುಧದ ಈ ವಿಶೇಷ ಸಂಯೋಗವು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಎಷ್ಟು ತೇಜಸ್ಸಿನಿಂದ ತುಂಬಿಸುತ್ತದೆಯೆಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಎದುರಾಳಿಯು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ತುಂಬಾ ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅಂಶವನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಚರ್ಚೆ ಅಥವಾ ಮೊಕದ್ದಮೆಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬಹುದು. ಈ ಸಮಯವು ಹೊಸ ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ಬಡ್ತಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಶುಭವಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಚೌಕಾಸಿ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಿಂಚುವಿರಿ, ಆದ್ದರಿಂದ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಈ ಯೋಗದಿಂದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಈ ಯೋಗವು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಆಳುವ ಗ್ರಹವಾದ ಬುಧನಿಂದ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ಅಷ್ಟಾದಶ ಯೋಗವು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನಾ ಮತ್ತು ಗ್ರಹಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಅಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತವೆ, ಇದು ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಮಾಧುರ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವ ಎರಡರ ಅದ್ಭುತ ಮಿಶ್ರಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಇದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗೌರವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಬರವಣಿಗೆ, ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಅಥವಾ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರು ಹೊಸ ಎತ್ತರವನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈ ಸಮಯವು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭವಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಸೂರ್ಯನು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಆಳುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅಷ್ಟಾದಶ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಾನೆ, ಇದು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅಪಾರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವವು ನಿಮ್ಮ ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ಯಾವುದೇ ತಂಡವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಸಲು ನಿಮಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ, ಸಂಭಾವ್ಯವಾಗಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಥವಾ ಬಡ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವು ಎಷ್ಟು ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆಯೆಂದರೆ, ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಸಹ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಹೊಸ ಮೂಲಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಅಥವಾ ಗುರುಗಳಿಂದ ವಿಶೇಷ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಬಲವಾದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅಷ್ಟಾದಶ ಯೋಗವು ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಗಾಧ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ತುಂಬಾ ಬಲವಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಹೂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಗಮನಾರ್ಹ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಎಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಅಥವಾ ಪಾಲುದಾರರು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸಲಹಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಇದು ಸುವರ್ಣ ಅವಧಿಯಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವು ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಧನು ರಾಶಿ
ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಾದಶ ಯೋಗವು ಅಪಾರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಜೀವನದ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಲು ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಈ ಯೋಗವು ನಿಮಗೆ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಖ್ಯಾತಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವೀಸಾಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಸುಲಭವಾಗುವುದಲ್ಲದೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನವನ್ನು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿಯೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ.