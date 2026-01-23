- Home
Saturn Transit 2027 ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಶನಿ ಮೀನ ರಾಶಿಯಿಂದ ಮೇಷ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದ್ದಾನೆ. ಶನಿಯ ಈ ಸಂಚಾರವು ಮೂರು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಶನಿಯು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚಲಿಸುವ ಗ್ರಹ. ಹಾಗಾಗಿ ಶನಿಯು ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ತನ್ನ ರಾಶಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾನೆ. 2027ರಲ್ಲಿ ಶನಿಯು ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ರಾಶಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಿದ್ದಾನೆ. ಮೀನ ರಾಶಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮೇಷ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ರಾಶಿ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಏಳೂವರೆ ಶನಿಯ ಪ್ರಭಾವ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಏಳೂವರೆ ಶನಿಯಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಎರಡು ರಾಶಿಗಳಿಗೂ ಅಶುಭ ಪ್ರಭಾವ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ನೋಡೋಣ...
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ..
2027ರಲ್ಲಿ ಶನಿಯು ಮೇಷ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವುದರಿಂದ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶನಿಯ ಅಶುಭ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗಲಿದೆ. ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿದ್ದ ಕೆಲಸಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಣುವಿರಿ. ಸಂಪತ್ತು ಲಭಿಸುತ್ತದೆ.
ಧನು ರಾಶಿ...
2027ರಲ್ಲಿ ಶನಿಯ ರಾಶಿ ಬದಲಾವಣೆಯು ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸೌಕರ್ಯ ತರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶನಿಯ ಅಶುಭ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗಲಿದೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಕಾಣುವಿರಿ. ಹಳೆಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಹಠಾತ್ ಲಾಭಗಳು ಬರುತ್ತವೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ...
ಶನಿಯು ಮೇಷ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದರಿಂದ, ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶನಿಯ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಕುಂಭ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಶನಿ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಆರ್ಥಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ 2027 ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ.