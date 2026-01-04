ಇಂದು ಈ 3 ರಾಶಿಗೆ 2026 ರ ಮೊದಲು ತ್ರಿಪುಷ್ಕರ ಯೋಗದಿಂದ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಸಂಪತ್ತು, ಲಾಟರಿ
Rashifal january horoscope first tripushkar yog 2026 lucky zodiac signs ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ತ್ರಿಪುಷ್ಕರ ಯೋಗವು ಇಂದು ಜನವರಿ 4, 2026 ರ ಭಾನುವಾರದಂದು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶುಭ ಕಾರ್ಯದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ತ್ರಿಪುಷ್ಕರ ಯೋಗ
ಇಂದು ಜನವರಿ 4, 2026 ರ ಭಾನುವಾರ, ಇದು 2026 ರ ಮೊದಲ ತ್ರಿಪುಷ್ಕರ ಯೋಗವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದರಿಂದ ಇದು ವಿಶೇಷ ದಿನಾಂಕವಾಗಿದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ತ್ರಿಪುಷ್ಕರ ಯೋಗವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. 'ತ್ರಿ' ಎಂದರೆ ಮೂರು, ಮತ್ತು 'ಪುಷ್ಕರ' ಎಂದರೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಥವಾ ಪೋಷಣೆ. ಈ ಯೋಗದಲ್ಲಿನ ಗ್ರಹ ಸ್ಥಾನಗಳು ಬೆಂಬಲ, ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತ್ರಿಪುಷ್ಕರ ಯೋಗವು ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆಗೆ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುತ್ತಿದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ವೇಗವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಹೂಡಿಕೆಗಳು, ವ್ಯವಹಾರ ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬ ಜೀವನವು ಸಹ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಯಾವುದೇ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಬಲವಾದ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ಹಾಕುತ್ತವೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಸಂಯೋಜನೆಯು ನಿಮ್ಮ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ನಾಯಕತ್ವದ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ. ನೀವು ಸರ್ಕಾರಿ ಅಥವಾ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವು ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜನರು ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳ ಬೆಂಬಲವು ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳಿಗೆ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಬಹುದು.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತ್ರಿಪುಷ್ಕರ ಯೋಗವು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಅಧ್ಯಯನ, ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಸಣ್ಣ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಸಹ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿಧಾನ ಆದರೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ಕಾಣಲಿದೆ. ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಥವಾ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುವ ಅವಕಾಶಗಳು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಧನು ರಾಶಿ
ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಅದೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ, ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅವಕಾಶಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು. ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಗುರುವಿನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ, ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲು ದಿಟ್ಟ, ಆದರೆ ಚಿಂತನಶೀಲ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಇಡುವ ಸಮಯ ಇದು. ಹೊಸ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಾಧನೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತ್ರಿಪುಷ್ಕರ ಯೋಗವು ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಸೃಜನಶೀಲ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅನ್ವೇಷಣೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತರುತ್ತವೆ. ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಹಳೆಯ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಈಗ ಫಲ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇತರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಭಾವನಾತ್ಮಕ ನಿರ್ಧಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು ನಿಮ್ಮ ಲಾಭವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಕೈಗೊಂಡ ಹೊಸ ಉಪಕ್ರಮವು ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.